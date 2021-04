Tancredi Cantu Rajnoldi eliminato ad Amici 2021?/ Piange per il papà ma sul palco..

Tancredi Cantu Rajnoldi piange per il papà ad Amici 2021

Tancredi Cantu Rajnoldi è pronto per scendere in pista nel quarto serale di Amici 2021 dopo una settimana un po’ complicato. Il pubblico continua a pensare che il cantante sia uno dei più sottovalutati della scuola e della storia del programma ed è pronto a sostenerlo, ma fino a quando? Intanto lui non ha vissuto momenti facili e non solo per via del programma, che comunque continua a confermare il suo essere al top, ma anche perché è stato assalito dalla malinconia. Tancredi ha pianto consolato da Aka7even pensando al padre dicendosi pronto ad abbracciarlo e sentendo la sua mancanza. Il cantante si è sciolto in lacrime sul lettino nella sua stanza asciugandosi spesso le lacrime con le mani e ammettendo questo senso di vuoto. Un attimo dopo, per fortuna, lo abbiamo visto pronto a sorridere proprio grazie allo stesso programma e, in particolare, a Francesca Manzini, questa sera ospite del serale, che, fingendosi Mara Venier, ha deciso di sfidarlo per vederlo esibirsi sulla sua canzone e dandogli una serie di consigli sull’esibizione.

Le risate non sono mancate né per il cantante e né per i fan che lo hanno seguito da casa e che lo hanno visto lanciarsi in una serie di peripezie per accontentare Mara Venier ma senza riuscirci. Proprio in settimana è arrivata in casetta una comunicazione da parte di Arisa che con un messaggio lancia il suo guanto di sfida, uno scontro tra Tancredi Cantu Rajnoldi (che è in viaggio verso la meta) e Sangiovanni. Il cantante ha un mondo artistico da scoprire ma continua ad essere un po’ sotto le corde anche se il gradimento sale e si può equiparare con quello di Sangiovanni. Proprio per questo ha deciso di metterli allo scontro sulle note dei Queen invitandoli a scrivere qualcosa sul brano che sarà oggetto di valutazione. A quanto pare però Arisa ha sbagliato il tiro visto che non solo Tancredi topperà la prova, almeno secondo i giudici, ma finirà al ballottaggio e al rischio eliminazione.

