Tancredi Cantu Rajnoldi/ Vince ancora contro Aka7even e Rudy Zerbi…

Tancredi Cantu Rajnoldi continua a tenersi a galla ad Amici 2021. Il bel cantante è arrivato al serale preso per i capelli e grazie alla possibilità di portare tutti senza lasciare fuori nessuno, ma è proprio al serale che ha ottenuto una serie di feedback positivi che fino a questo momento non avevamo avuto modo di capire e sentire. In particolare, proprio Tancredi è stato promosso dai giudici la scorsa settimana e anche i professori continuano ad osannarlo e non solo per la sua voce ma anche per la sua scrittura. Proprio questa sera, il cantante scenderà in gara nella terza manche del serale per scontrarsi ancora con Aka7even che arriva da un momento per niente positivo. Il bel ricciolino porterà sul palco la sua versione di Smoke on the water conquistando il punto per la gioia di Rudy Zerbi che continuerà ad inveire contro Luca bocciandolo proprio come ha fatto sabato scorso.

Tancredi Cantu Rajnoldi vince ancora contro Aka7even

Anche i giudici hanno deciso di premiare ancora Tancredi alla luce del fatto che Aka continua ad essere un po’ chiuso rispetto al pubblico che lo ascolta. I due ragazzi di Amici 2021 alla fine si abbracciano e tornano al loro posto ma Tancredi lo farà con un sorriso in più visto che porterà a casa il punto. Come se questa conferma non bastasse, il cantante finirà di nuovo al ballottaggio questa sera con Martina e Rosa e sarà il primo a salvarsi a discapito di quest’ultima che dovrà scontrarsi con Deddy nello sconto finale. Il bel cantante potrebbe essere la rivelazione di questo serale oppure sarà uno dei prossimi ad uscire magari ancora prima del bocciatissimo Aka7even?

