Tancredi, chi é la fidanzata Caffellatte?/ Galeotto l’incontro grazie a Deddy cupido

Boomerissima ospita Tancredi: La verità della lovestory oltre il successo dell’ex-Amici 20

Può dirsi l’outsider di Amici 20, Tancredi, che torna in TV in qualità di ospite a Boomerissima, sulla scia del gossip che lo coinvolge con Caffellatte. Quest’ultima, all’anagrafe Giorgia Groccia, é l’attuale fidanzata di Tancredi, come ormai risaputo nel gossip made in Italy. A svelare la coppia sono gli stessi fidanzati che via social si lasciano immortalare nelle immagini esclusive di un loro bacio. L’ospite della nuova puntata di Boomerissima, il format TV condotto da Alessia Marcuzzi, che vede disputarsi la Battle tra le generazioni, Boomers vs Generazione zeta, é un cantautore ed ex concorrente da talent, che esordiva in tv ad Amici 20 di Maria De Filippi. Al talent show il giovane riscuoteva un notevole successo con l’inedito Las Vegas. Ma in molti tra i telespettatori, soprattutto, tra i fedeli fan dell’ex Amici 20, si chiedono come sia nato il nuovo amore di Tancredi. Caffellatte é famosa proprio come Tancredi, in quanto cantante e tiktoker, e galeotto tra i due si é rivelato il primo incontro avvenuto per mezzo di Deddy, rivale amico di Tancredi all’epoca della competizione tra talenti condivisa al talent show di Maria De Filippi, Amici 20.

La conoscenza tra quelli che sarebbero divenuti fidanzati, è nata, infatti, grazie alla presentazione tra loro per mezzo di Deddy, che, durante la sua partecipazione all’evento Battiti Live, ha fatto per loro da Cupido. La storia tra i due neo fidanzati si é palesata da subito importante, dopo l’incontro conoscitivo. Ben oltre la tendenza alla riservatezza smisurata e al low profilo sui sentimenti del cantautore, la coppia ha non a caso vuotato il sacco via social palesandosi felice per il vincolo dell’amore che lega i due fidanzati.

Deddy é il Cupido dell’amore di Tancredi, ospite a Boomerissima: la verità inaspettata per i fan di Amici

Una realtà quella dell’amore che vincola Tancredi a Caffellatte, per mezzo di Deddy, che può dirsi una sorpresa inaspettata per i fan dei cantautori finalisti di Amici 20 (l’edizione di Amici datata 2020/2021), che decretava Sangiovanni vincitore del circuito canto e Giulia Stabile vincitrice del circuito ballo.

