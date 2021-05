Tancredi, dedica al padre ad Amici “Sto male, a te ci tengo”/ “Voglio riabbracciarti”

Tancredi potrebbe non riuscire a conquistare un posto nella finale di Amici 2021 ma, prima di abbandonare il palco (forse calcato per l’ultima volta), decide di dedicare alcune barre alla persona più importante della sua vita: suo padre. Nel pezzo Come Home, esibito all’inizio della semifinale, il cantante ha scritto alcune barre in cui parla del rapporto con suo padre: “Sto male perché a te ci tengo veramente. Non riesco più a sentirti solo con una chiamata. Non vedo l’ora di riabbracciarti e ritornare a casa”, ha scritto il cantante. Parole notate in studio dai presenti e applaudite da Arisa, che si è tanto complimentata con il suo allievo per l’emozione messa nel brano. “Ho scritto quelle parole per mio padre. Siamo vicini anche se siamo lontani, mi manca tanto”, ha dichiarato allora Tancredi visibilmente commosso. Non è la prima volta, d’altronde, che il cantante parla di suo padre con tono triste e si dice desideroso di stare al suo fianco e poterlo riabbracciare dopo questa lunga separazione.

AMICI 2021 SERALE/ Eliminati, finalisti, diretta semifinale, Tancredi: "ho già vinto"

LEGGI ANCHE:

FINALISTI AMICI 2021, CHI SONO?/ Sangiovanni è il terzo: "Mi sento compreso adesso"IL PERLA BLU ESISTE?/ Rudy Zerbi 'omaggia' il locale e dedica la vittoria ai figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA