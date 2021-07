Tancredi dopo Amici “La vita è una merd*”/ “Una parte di me non sta bene, mi inganno”

Uno dei talenti usciti dall’ultma edizione di Amici è sicuramente Tancredi. Il ragazzo, dopo la sua avventura nella scuola, ha conquistato un Disco di Platino per la sua Las Vegas, ormai uno dei tormentoni dell’estate, il cui video ha ottenuto più di tre milioni di visualizzazioni su Youtube in poco più di un mese. Lo abbiamo inoltre visto sul palco della seconda puntata di Battiti Live 2021 infiammare il pubblico proprio con i suoi ultimi successi. Eppure, su Twitter, il cantante si è lasciato andare ad un amaro sfogo che ha allertato tutti i suoi fan. “Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, – ha esordito il cantante, – mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa”. “Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande”, ha quindi aggiunto Tancredi.

Deddy e Rosa Di Grazia, ritorno di fiamma?/ Spunta il like che riaccende la speranza

Tancredi e quel malessere manifestato anche ad Amici: “La vita è una merd*”

Parole forti quelle di Tancredi che, chi ha seguito il suo percorso ad Amici, sa che non è la prima volta che escono dalla sua bocca. Anche nella scuola, spesso proprio con Maria De Filippi, il cantante ha manifestato una certa malinconia e un malessere con se stesso che, stando a quanto scrive recentemente, continua ad esserci. Su Twitter il cantante infatti conclude, palesando la sua infelicità con queste parole: “La verità è che la vita è una mer*a, c’è poco da fare”. Solo poco tempo fa, ospite a Radio Deejay, il cantante si diceva però felice del successo che sta avendo la sua musica: “La gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me é cambiato tutto, da zero a cento”, ha dichiarato.

LEGGI ANCHE:

AKA7EVEN A BATTITI LIVE 2021/ "Chi è questa ragazza Loca? Una tipa immaginaria..."Fioretta Mari "Amici? Gli anni più belli"/ Il no a Marco Carta e Amoroso: "Volevano…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA