Tancredi ex Amici/ “Essere perennemente felici è impossibile”. Fidanzata? Tutto tace…

Tancredi, da Amici 20 a “MCS – Il viaggio della musica”

Tancredi tra i protagonisti della nuova puntata della kermesse “MCS – Il viaggio della musica” in onda lunedì 18 aprile 2022 su Italia 1. L’ex cantante di Amici è nato a Milano nel 2001. Nonostante la giovanissima età ha già all’attivo alcune hit e un nuovo album di zecca pubblicato da poco. Si tratta di “Golden Hour”, il disco che ha raccontato così dalle pagine di Vanity Fair: “nato dalla volontà di tenere sotto tutte le emozioni negative”. Il giovane cantante è consapevole di una cosa: “essere perennemente felici è impossibile. Penso che, alla lunga, sarebbe anche noioso”. Intervistato dalle pagine di Vanity Fair ha parlato della grande emozione provata nel lanciare il nuovo disco: “una leggera ansia c’è. L’euforia più grande la provo sempre durante il processo di creazione: è il motivo per cui faccio musica. Renderla pubblica è un altro fattore, ma il massimo momento è la creazione”.

Marco Cucolo prossimo eliminato?/ Intanto scopre in Clemente Russo un amico...

Poi è entrato nei dettagli rivelando come è nato Golden Hour: “all’inizio non avevo un’idea precisa in testa, non avevo un filo conduttore da seguire: volevo solo sfogarmi. Poi, andando avanti coi mesi, ci è venuta in mente la golden hour, un periodo di serenità che stavo iniziando a vedere, e ho deciso di strutturarlo: parto da una concezione negativa per arrivare alla serenità”.

Fedez e Belen Rodriguez su Only fans/ “ Vendi il tuo corpo? “, "Io sarei miliardaria“

Tancredi: “gli artisti? siamo persone normali con tutti gli sbatti e le paranoie del mondo”

Tancredi come tutti ha vissuto due anni da incubo a causa della pandemia da Covid-19. Proprio il cantante di Amici ha raccontato a Vanity Fair come ha vissuto questo periodo negativo: “mi sono spesso tenuto tutto dentro, e la cosa non mi ha aiutato. Nell’ultimo anno mi sono aperto tanto con i miei amici, ma anche con le persone che conoscevo da un quarto d’ora. Si pensa che gli artisti siano delle persone che vivono in un altro universo, ma non è così: siamo persone normali con tutti gli sbatti e le paranoie del mondo”. Poi ha confessato che la ripartenza è nata dalla lettura di un libro 1Q84 di Murakami: “non riesco ancora a finire”, ma anche da una vacanza in Sardegna che gli ha permesso di entrare in stretto contatto con la natura. “Mi piace vivere in città e portarmi dietro lo stress, avere sempre tante cose da fare. Sono una contraddizione continua, lo so” – ha aggiunto il cantante.

PAPA FRANCESCO, VIDEO PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI/ Blanco, la verità e la preghiera

Sulla sua vita privata tutto tace. In tanti si domandano se è fidanzato o meno, ma non è dato saperlo. Una cosa è certa: non è sposato e non ha nessun figlio!











© RIPRODUZIONE RISERVATA