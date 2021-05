Tancredi ha smesso di seguire Arisa dopo Amici 2021/ “Ringrazio Maria de Filippi e..”

Colpo di scena post Amici 2021? A regalarci i primi brividi dopo la sua uscita di scena è proprio Tancredi Cantu. Il bel cantante ha regalato le sue ultime emozioni sabato scorso con il suo nuovo singolo, la dedica speciale al padre e non solo, ma adesso ha preso possesso dei suoi social e in molti hanno notato una serie di strani movimenti che sembrano portare ad un suo allontanamento da Arisa, la sua coach nel programma. I bene informati si sono accorti subito che Tancredi ha smesso di seguire Arisa appena preso possesso dei social. Dopo qualche ora di silenzio, ha deciso poi di salutare i fan e non solo. Non contento dei pettegolezzi, sui quali non ha ancora detto la sua, il cantante ci ha tenuto a ringraziare tutti a cominciare dalla produzione di Amici e finendo a Maria de Filippi che “lo ha aiutato molto”.

Tancredi ha smesso di seguire Arisa dopo Amici 2021, perché?

Tancredi Cantu ammette di essere cresciuto molto e non solo artisticamente ma anche personalmente nel suo percorso ad Amici 2021 ma mai ha fatto riferito ad Arisa e nemmeno al loro possibile allontanamento. Chi ha seguito il programma sa bene che spesso il cantante ha lamentato alcune scelte che non sentiva proprio cucite addosso durante il suo percorso e anche altri insegnanti e gli stessi giudici hanno trovato esagerate alcune sue proposte. Che ci sia proprio questo alla base di questo suo allontanamento? Lui stesso ammette che ha ancora tanto altro da raccontare ai suoi fan e quindi non ci rimane che attendere.

