Tancredi “Las Vegas”, Battiti Live 2021/ Video, la tappa di Modena è un successo

Tancredi, quando vincere Amici non è tutto: il successo del giovane cantante

Tancredi è un giovane cantante noto per la sua partecipazione al programma Amici di Maria de Filippi, che lo ha visto raggiungere le semifinali, sta infiammando il pubblico di tutta Italia, a cominciare dalla tappa di Modena del Radio Bruno Estate 2021, dove ha cantato Las Vegas (vero e proprio tormentone che ha raggiunto il traguardo del Disco di Platino) e Balla alla Luna, due pezzi inclusi nel suo EP Iride, che vanta una grande quantità di ascolti sulle piattaforme streaming. Un successo sempre più grande, sancito anche dalla sua presenza al Battiti Live 2021, dove Tancredi ha infiammato i presenti con il suo stile orecchiabile. Lo rivedremo protagonista anche stasera, 20 luglio 2021, a Battiti Live per cantare il suo nuovo brano “Las Vegas” che su Youtube in poco più di un mese ha quasi raggiunto le tre milioni di visualizzazioni.

Tancredi, un occhio al futuro

Malgrado la giovane età (20 anni), Tancredi non si siede sugli allori e si gode il successo con un occhio anche al futuro: nel 2022 sono state già fissate le date per due concerti dal vivo all’Orion Club di Roma (20 febbraio 2022) e ai Magazzini Generali di Milano (27 febbraio 2022), ma di sicuro nel corso dei prossimi mesi saranno comunicate e ufficializzate nuove date, che si andranno ad aggiungere a quelle già confermate. E proprio la sua giovane età lo ha posto all’attenzione della cronaca per un fatto molto curioso: non è riuscito a passare l’esame teorico della patente, avendo commesso cinque errori. Un episodio che l’ex concorrente di Amici ha bollato come sfortunato, ma che di certo non mina il talento di questa giovane promessa, che in ogni caso non si è persa d’animo e ha sostenuto che ritenterà nuovamente l’esame, con la speranza di passarlo senza problemi.

