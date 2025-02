Tancredi Palmeri interrotto, l’aggressione al giornalista di Sportitalia

Nella serata di ieri si è giocato il recupero della partita tra Fiorentina e Inter in quel di Firenze e terminata con la vittoria schiacciante dei viola che hanno rifilato 3 gol ai nerazzurri, uno spiacevole episodio però si è verificato alla fine dell’incontro e al di fuori dello stadio che ha visto Tancredi Palmeri interrotto mentre era in diretta a raccontare la partita e il clima dei tifosi fiorentini e interisti. Il video dell’accaduto mostra che mentre il giornalista cercava di portare avanti il suo lavoro e la diretta viene ripetutamente interrotto da un tifoso della Fiorentina, inizialmente Tancredi cerca di portare avanti la trasmissione ma dopo una ennesima interruzione e un insulto di troppo decide di chiudere il collegamento e ridare la linea allo studio di Milano.

Questa mattina Tancredi Palmeri è voluto tornare sull’accaduto tramite un post sul suo profilo di X nel quale ha spiegato quello che era successo e il fatto che il tifoso avesse intenzione di aggredirlo, ha poi ringraziato la digos e la prontezza con cui si è adoperata schierandosi per proteggerlo e per identificare il tifoso fiorentino. Probabilmente memore degli ultimi giorni e della shitstorm ricevuta Tancredi ha aggiunto che l’atteggiamento del ragazzo non rispecchia tutti i tifosi viola ma era un soggetto isolato, ha tenuto poi a ringraziare anche i numerosi tifosi della Fiorentina che lo hanno accolto allo stadio e fuori da esso per fare festa e chiedere selfie.

Ieri durante la diretta uno scalmanato ha tentato di aggredirmi.

Ringrazio la Digos prontamente intervenuta schierandosi a protezione e procedendo al riconoscimento.

Un soggetto non rappresentativo dei tifosi della Fiorentina, arrivati in tanti a fare festa e chiedere selfie pic.twitter.com/WRztdJFgt3 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 7, 2025

Tancredi Palmeri interrotto, la reazione dei social e le critiche al giornalista

I social, soprattutto X, si sono divisi su Tancredi Palmeri interrotto in diretta tra chi sosteneva il giornalista e gli dava la sua solidarietà per l’accaduto e chi invece pur denunciando i modi e i gesti del tifoso della Fiorentina andava contro il giornalista di Sportitalia per la vicenda accaduta negli scorsi giorni che lo ha coinvolto insieme al suo direttore Michele Criscitiello in uno scontro verbale con il giornalista Manuel Parlato e i tifosi napoletani, offesi per una scenetta ironica fatta sul mercato concluso dalla squadra prima in classifica.

L’operato di Tancredi Palmeri e i suoi modi di fare il giornalista non sono mai andati a genio a moltissimi appassionati di calcio che lo hanno più volte criticato per la sua troppo poca serietà nei suoi servizi nei confronti di quasi tutte le squadre e soprattutto per non aver mai nascosto una sua affezione verso l’Inter e soprattutto verso Antonio Conte, che come Tancredi ha origini pugliesi e che ha potuto osservare da vicino alla guida del Bari.