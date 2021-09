Tancredi, Seat Music Awards/ Lo sfogo su Twitter che fa tremare i fan

Tancredi è tra i grandi protagonisti dei Seat Music Awards. Il suo vero nome è Tancredi Cantù Rajnoldi, si tratta di un cantautore rap di Milano di 19 anni, che è andato nel programma di Amici 20 e ha vinto la sfida con Evandro. Tancredi ha fatto uscire dei singoli, ovvero Alba e Bella e Las Vegas e in cima alle classifiche nelle radio. Lui è arrivato alla semifinale. I suoi genitori si chiamano Alberto e Angela e sono degli artisti nel campo della moda e pittura. Il padre è direttore creativo della Casa Armani, sua sorella ama fare delle foto e scrivere poesie, confermando la passione artistica della famiglia. Lui ha utilizzato la musica come valvola di sfogo per alcune brutte situazione della sua vita. Ha frequentato il liceo classico e ha iniziato a scrivere testi a 19 anni, con già tre canzoni pubblicate. Lui studia la musica e interpretazione vocale all’istituto musicale di Milano.

Tancredi, lo sfogo sui social fa preoccupare i fan

Lo scopo di Tancredi è quello di portare una novità nel rap italiano, sperimentando le parole e la musica in modo personalizzato. Il cantante è legato molto alla sua città natale ed è nato a Porta Romana. Anche se è molto giovane, piace molto nel genere indie italiano e ha vinto due volte una sfida che da un premio ai giovani rapper italiani. Partecipando ad Amici di Maria De Filippi l’hanno conosciuto molte più persone, anche se si è classificato sesto classificato. Il cantante si è sfogato su Twitter, facendo preoccupare i fan. Lui ha affermato che tutti i giorni sta tentando di comprendere per quale motivo c’è una parte di lui che non si sente bene, è come se gli fosse stato cacciato qualcosa, ma non sa che cosa esattamente. Cerca di essere felice e non pensarci, ma poi torna sempre a quel punto, ma il problema è ancora più pesante. Sui motivi del malessere non ha dato nessun dettaglio, che sembra una cosa psicologica, infatti il ragazzo dice la sua vita è brutta. Si alza con il mal di testa e in un tweet fa una frecciatina alla televisione.

