Tancredi torna ad Amici con nuovo singolo/ “Convinto di essere felice ingannandomi”

Tutto pronto per il grande ritorno di Tancredi di Amici 2021. L’ex concorrente presenta il suo nuovo singolo Wah Wah su Canale5, dove torna dopo il grande successo di quest’estate con Las Vegas, brano fresco di certificazione Doppio Platino. Una canzone, quella appena uscita, che ha richiesto tanto lavoro per il campioncino di Amici, su cui i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo hanno grande aspettative. Con questo nuovo singolo comincia una fase inedita per il cantautore, che nei prossimi mesi pubblicherà anche l’album.

Il ritorno ad Amici 2021, oltre ad una mossa promozionale, vuole essere un’iniziativa che consenta a Tancredi di ritrovare se stesso e riprovare le emozioni vissute all’interno della scuola, dato che da Maria De Filippi ha lasciato il cuore. “Mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa”, aveva dichiarato recentemente, preoccupando non poco i suoi fan.

Tancredi, dopo Amici qualcosa si è spento?

Uno dei suoi tweet più discussi fu pubblicato proprio dopo l’avventura nella scuola di Amici. Un post che aveva lasciato tutti di sasso e che aveva sorpreso. “Tutti i giorni – aveva scritto nel suo tweet pubblicato – Cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa”. E poi: “Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande”.

Un malessere apparentemente inspiegabile a cui poi Tancredi non ha più fatto riferimento. Certo è che dopo Amici, la sua popolarità è cresciuta a dismisura e oggi sono in tanti i fan a sperare che il ragazzo possa definitivamente spiccare il volo, lasciando a terra ogni malessere che lo tormenta.

