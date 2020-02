Tango e Cash/ Video, su Canale 20 il film con Sylvester Stallone (18 febbraio)

Tango e Cash va in onda su Canale 20 oggi, martedì 18 febbraio, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola americana realizzata nell’anno 1989 da diverse case cinematografiche con la regia di Andrej Koncalovskij in collaborazione con Albert Magnoli mentre soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti e curati da Randy Feldman. Le musiche della colonna sonora di questo pellicola sono state scritte da Harold Faltermeyer, la scenografia è frutto del lavoro di J. Michael Riva, i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati invece disegnati e realizzati da Bernie Pollack mentre nel cast sono presenti Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance, Brion James, James Hong, Edward Bunker e Lewis Arquette.

Tango e Cash, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Tango e Cash. Nella città di Los Angeles operano due straordinari agenti di polizia conosciuti con il nome di Tango e Cash. Nonostante abbiano dei modi di procedere completamente differenti, entrambi i poliziotti sono riusciti a farsi apprezzare per aver portato a termine diverse missioni contribuendo in maniera importante al contrasto delle varie azioni criminali, poste in essere su tutta la città di Los Angeles tra cui il traffico di droga e la vendita di armi. Insomma, la vita nella città di Los Angeles è certamente più tranquilla grazie a questi straordinari poliziotti. Certamente non sono contenti di questa situazione i vari esponenti della malavita organizzata ed, in particolar modo, un potente boss il quale decide di mettere insieme una sorta di patto con altri boss presenti sul territorio in maniera tale da trovare una soluzione per estromettere dalla circolazione i due poliziotti. In particolare il boss non vuole che i due poliziotti vengano uccisi, in primo luogo per non creare dei martiri e poi per non inimicarsi tutta la pulizia. Viene così deciso di organizzare una situazione nella quale i due poliziotti vengono incastrati. In particolar modo, vengono costruite delle prove ad hoc per poter far passare Tango e Cash come responsabili dell’omicidio di un ex agente della CIA. In ragione delle prove emerse, i due poliziotti vengono prima catturati e poi processati con tanto di condanna a 18 mesi di carcere. A questo punto credendo finalmente macchiata la loro immagine pubblica, il potente boss fa in modo che i due poliziotti vengano trasferiti in un carcere dove sono presenti tantissimi criminali pericolosi che peraltro sono stati arrestati dagli stessi poliziotti. I due riusciranno a salvarsi ad un vero e proprio linciaggio grazie al supporto del direttore del carcere il quale permetterà loro di evadere e quindi di confrontarsi con il boss trovando le prove necessarie per potersi discolpare e quindi redimersi agli occhi della legge e della cittadinanza. Non ci potrà essere un finale per così dire in un’aula di tribunale in quanto il boss cercherà in ogni modo di eliminarli arrivando così ad un vero e proprio scontro finale nel quale avrà la peggio.

Video, il trailer di Tango e Cash





© RIPRODUZIONE RISERVATA