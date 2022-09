Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron/ “Ecco il nome di nostro figlio.”

Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron: l’annuncio del nome e del sesso del bambino

Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron come ospite di Oggi è un altro giorno ha svelato il nome del primo bambino che aspettano. Leonardo si chiamerà il loro piccolo, trionfo di un’amore puro che è cresciuto sempre di più. La coppia ha raccontato della loro storia d’amore e dei momenti di gelosia di Tania: “Sono sicuramente io la più gelosa”.

Sull’argomento però, Peron si discosta dalla sua compagna e dichiara: “La gelosia è restrittiva, ti crea un danno alla relazione”. I due comunque si dicono pronti alla nuova avventura da genitori, anche se la bella Tania Bambaci ammette: “In casa? Non mi aiuta tanto ma fa quello che deve fare“.

Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron: l’annuncio della gravidanza e…

Tania Bambaci è la compagna di Samuel Peron, ballerino professionista di Ballando con le Stelle. Tania Bambaci è un’attrice e modella italiana. Vanta un passato nei concorsi di bellezza. Ha preso parte a Miss Italia 2010, indossando la fascia di Miss Sicilia. In precedenza aveva vinto il concorso Una Ragazza per il Cinema due anni prima. Ha poi rappresentato l’Italia a Miss Mondo 2011. Lo stesso anno in cui ha iniziato a recitare. Svariate le fiction cui ha preso parte, da Squadra Antimafia a Maltese Il romanzo del Commissario e Il cacciatore. Per quanto riguarda la vita privata, Tania Bambaci fa coppia fissa con Samuel Peron dal 2013.

Nel programma Vieni da ma di Caterina Balivo, Tania aveva raccontato: “Lui ha avuto un colpo di fulmine mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè. Nel 2019 c’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto”. Tania Bambaci e Samuel Peron non sono ancora sposati anche se nel 2020 avevano annunciato le nozze. Proprio di recente però la Bambaci ha scoperto di essere incinta del primo figlio. Entrambi sono al settimo cielo e sui loro social avevano condiviso la gioia con i fan. La coppia vive oggi a Venetico in provincia di Messina.

Samuel Peron diventerà presto papà. Con un post su Instagram, il ballerino ha annunciato il lieto evento. Nel 2020 la coppia raccontava di aver superato un periodo di crisi, insieme in un’intervista avevano annunciato che nel 2021 si sarebbero sposati. Non si hanno informazioni sulle nozze e non sappiamo se siano avvenute in segreto ma oggi la coppia è in procinto di realizzare un altro sogno, diventare genitori. Con una foto, Samuel Peron aveva annunciato su Instagram che sarebbe diventato presto padre: “La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bel regalo che potessimo desiderare”.

Dopo sette anni insieme, nel 2020 hanno raccontato di aver vissuto un periodo di forte crisi. Samuel Peron e Tania Bambaci decisero di allontanarsi per un periodo per poi ritrovarsi, più innamorati di prima. Su quel delicato periodo, Samuel Perdon aveva dichiarato: “La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”. I due però si sono ritrovati e a breve diventeranno genitori. Una bellissima notizia per questa coppia che si è finalmente ritrovata.











