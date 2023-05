Tania Bambaci, chi è la fidanzata di Samuel Peron/ La nascita del figlio Leonardo

Samuel Peron, la fidanzata Tania Bambaci e il figlio Leonardo

Tania Bambaci e Leonardo sono la fidanzata e il figlio di Samuel Peron, uno dei volti più amati della Rai. Non solo è uno degli storici professori di Ballando con le stelle, il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, ma è stato anche protagonista dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato, altro show della conduttrice, dalla quale ne è uscito vincitore. Inoltre, è uno degli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai1. E proprio oggi sarà ospite nello studio di Serena Bortone, per un’intervista ricca di contenuti.

Il ballerino è sentimentalmente legato a Tania Bambaci dal 2013. Lei è un’attrice e modella e ha recitato in numerose fiction televisive, tra cui Squadra Antimafia – Palermo oggi e Maltese – Il romanzo del Commissario. Dalla loro storia d’amore è nato il loro primo figlio, Leonardo, lo scorso ottobre. “Quando è nato Leonardo ero in sala parto con Tania, sono stati i minuti più emozionanti della mia vita“, ha raccontato Peron in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv.

Al momento della nascita del piccolo Leonardo, Samuel Peron in sala-parto rivolse una richiesta specifica, come confessato: “Ho chiesto alle ostetriche di mettere la musica di Frank Sinatra perché volevo che fosse la sua voce a dare il benvenuto al mio bambino e le ostetriche mi hanno accontentato“.

La notizia della nascita del piccolino è stata accolta con grande affetto e gioia anche dalla famiglia di Ballando con le stelle, che ha coccolato e reso celebre Samuel Peron in tutti questi anni. “Sono in questo programma da 17 edizioni. Ricordo la grande attesa e poi la felicità quando in passato sono diventati genitori i miei amici e colleghi di Ballando e adesso è toccato a me“, ha ammesso nel corso dell’intervista.

