Tania Bambaci compagna di Samuel Peron/ Carriera, amore e primo figlio in arrivo

Tania Bambaci e Samuel Peron fanno coppia fissa ormai dal 2013 e sono pronti a condividere molto presto la gioia del loro primo figlio in arrivo. Lei è un’attrice e modella di grande successo, che in passato ha anche calcato prestigiose passerelle partecipando a diversi concorsi di bellezza. Ha infatti preso parte a Miss Italia nel 2010 dove ha indossato la fascia di Miss Sicilia. Ma i successi nel mondo della moda sono numerosi, come la vittoria al concorso Una ragazza per il Cinema nel 2008. A seguire, ha rappresentato L’Italia a Miss Mondo nel 2011.

Oltre alla carriera nella moda, Tania Bambaci è anche un volto noto della televisione italiana. Veste infatti anche il ruolo di attrice in numerosi film e fiction del piccolo schermo, come Squadra Antimafia, Il cacciatore, oltre a Maltese Il romando del Commissario.

Tania Bambaci e Samuel Peron: la gioia del primo figlio in arrivo

Lei modella e attrice, lui affermato ballerino nonché storico insegnante di danza del dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle, Tania Bambaci e Samuel Peron vivono una romantica storia d’amore iniziata nel 2013. Lui è anche volto fisso di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone del pomeriggio di Rai1. Il loro amore si è rinnovato anno dopo anno e, presto, darà alla luce il loro primo figlio, che si chiamerà Leonardo: il nome era stato svelato proprio nello studio della trasmissione della Bortone.

La coppia è pronta a concedersi una gioia incontenibile e indimenticabile, accogliendo in famiglia il primo frutto del loro amore. I due, nonostante la felicità per il lieto evento prossimo a concretizzarsi, pochi anni fa hanno vissuto una crisi passeggera, fortunatamente risolta. “Nel 2019 c’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto” aveva raccontato Tania Bambaci a Caterina Balivo, ospite di Vieni da me.

