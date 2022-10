Tania Bambaci, compagna Samuel Peron e neo mamma/ Il figlio Leonardo la “kryptonite” di Selvaggia Lucarelli?

Samuel Peron a Ballando con le Stelle da neo papà: troverà le energie per stupire?

Gli appassionati di Ballando con le Stelle sanno bene che l’insegnante Samuel Peron e la sua compagna, Tania Bambaci, sono appena diventati genitori del piccolo Leonardo. Un sogno che si è realizzato dopo una profonda crisi vissuta dalla coppia e che, in passato, li aveva portati ad allontanarsi. “Il più bel regalo che potessimo desiderare”, avevano scritto i due quando diedero la notizia della dolce attesa. Ora che il piccolo Leonardo è nato, è tempo di auguri e congratulazioni e c’è chi si domanda come se la caverà Samuel Peron, questa sera in pista a Ballando in coppia con Iva Zanicchi, dopo una settimana estremamente impegnativa.

BALLANDO CON LE STELLE 2022 3a PUNTATA/ Diretta, eliminati: Luisella infortunata ma..

Di sicuro Selvaggia Lucarelli non farà sconti, come del resto tutti gli altri giurati, sempre più esigenti con il passare delle puntate.

Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron, modella e attrice

Per Tania Bambaci e Samuel Peron è dunque un periodo magico. La crisi del passato è ormai alle spalle e adesso si preparano a vivere insieme questa nuova avventura da genitori. Lei, trentuno anni, lavora come attrice da qualche anno. È un volto piuttosto conosciuto dal grande pubblico televisivo per aver partecipato a Miss Italia nel 2010 e per aver vinto Miss Mondo Italia nel 2011. Ha preso parte ad alcuni cortometraggi e film, oltre ad aver recitato nei film Squadra antimafia – Il ritorno del boss nel 2016.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, un ballo sensuale a Ballando con le stelle?/ Tutti aspettano la bachata...

LEGGI ANCHE:

Gabriel Garko la coppia ballerino-ballerina con Giada Lini funziona!/ Web incantato: "Divino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA