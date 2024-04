Tania Bambaci, compagna Samuel Peron/ L’appello per salvarlo: un videomessaggio per lui?

Tania Bambaci, l’appello sui social per il compagno Samuel Peron

Tania Bambaci, la compagna di Samuel Peron, è la prima fan del concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. Dopo averlo visto per anni ballare sulla pista di Ballando con le stelle in compagnia di tante donne del mondo dello spettacolo italiano, Tania Bambani sta supportando Samuel anche nella sua esperienza da naufraga. Rimasta in Italia con il piccolo Leonardo, il frutto di un amore grande e importante che è riuscito a superare anche momenti complicati, Tania aggiorna costantemente i profili social del compagno dedicando contenuti a Peron anche sul proprio profilo Instagram.

Desiderosa di vederlo ancora sull’Isola nelle vesti di naufrago, Tania ha così rivolto un appello ai propri followers per sostenerlo nel primo televoto della nuova edizione dell’Isola. “Dove scappi, baby boss? Papà è al televoto e dobbiamo sostenerlo!”, ha scritto pubblicando un video in cui è con il figlio Leonardo.

Tania Bambaci, un videomessaggio per Samuel Peron?

Attrice e modella, Tania Bambaci potrebbe presto sorprendere il compagno Samuel Peron con una dolce sorpresa. Raggiungerlo in Honduras con un bambino piccolo sarebbe complicato per Tania che, tuttavia, potrebbe decidere di fargli recapitare un videomessaggio per infondergli coraggio e trasmettergli la forza necessaria per affrontare un’esperienza abbastanza dura sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Nel corso di alcune interviste rilasciate, Samuel ha dimostrato di essere molto emotivo e di lasciarsi travolgere dalle emozioni. Come reagirebbe, dunque, di fronte alle immagini della compagna e del figlio Leonardo il cui arrivo ha travolto d’amore la sua vita?

