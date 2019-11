Tania Bambaci e Samuel Peron/ “Ci siamo conquistati a vicenda” (Vieni da me)

Giornata movimentata e dedicata alle bellezze italiane quella di oggi di Vieni da Me che vedrà prendere posto in studio proprio le ex Miss e, tra loro, anche Tania Bambaci, attuale fidanzata di Samuel Peron, il famoso maestro di ballo alla corte di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. I due hanno confermato sui social la loro presenza in trasmissione oggi pomeriggio e mentre lui annuncia ai fan “Parleremo di noi ma anche di un importante progetto Action Aid”, lei ribadisce “Sarò a Vieni da Me con il mio love”. Tra i due la storia va avanti a gonfie vele e oggi avranno modo di raccontarsi e raccontarlo proprio nel salotto di Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai1 al fianco di Alena Seredova e l’attuale Miss Italia in carico, Carolina Stramare. Non è la prima volta che il ballerino è ospite nel programma e anche la volta scorsa aveva parlato della sua amata Tania Bambaci: “Stiamo insieme da sei anni, siamo andati a convivere subito. Quindi le ho chiesto di fare un figlio, ma lei vuole sposarsi prima, invece per me non è indispensabile”.

TANIA BAMBACI E SAMUEL PERON, UNA STORIA LUNGA SEI ANNI

I due troveranno un punto d’unione su questo? Nuovi dettagli sulla vita privata di Tania Bambaci e Samuel Peron potrebbero arrivare oggi pomeriggio ma già a La Vita in Diretta, il ballerino aveva rivelato: “La nostra storia va molto bene. Penso che ci siamo conquistati a vicenda, entrambi abbiamo peculiarità molto bene e ci “stiamo conoscendo” ormai da cinque anni. In realtà conviviamo ormai da un po’”. Niente proposta di matrimonio però per la bella Miss che ha già più volte ribadito di attendere la fatidica domanda da parte del compagno che, almeno per il momento, continua a fare orecchie da mercante. Presto lui sarà di nuovo impegnato in tv per la nuova edizione di Ballando con le stelle e la proposta potrebbe slittare ancora a meno che non arrivi proprio il prossimo Natale dopo sei anni insieme. E se qualcosa si muovesse nella puntata di oggi pomeriggio? Dalle rivelazioni fatte sui social poco fa da i diretti interessati sembra proprio di no.

CHI E’ TANIA BAMBACI?

Tania Bambaci non ha bisogno di presentazioni almeno non per tutti coloro, e sono migliaia, che ogni giorno la seguono e sostengono i suoi progetti sui social. Solare, capelli lunghi e neri, Tania si mostra spesso acqua e sapone sui social condividendo con i suoi fan i suoi lavori da modella e da attrice. Classe 1990, la bella Tania è originaria della Sicilia e, in particolare, di Barcellona Pozzo di Gotto, un paese in provincia di Messina. Lì è nata l’11 agosto e da lì è partita alla ricerca di successo nel mondo dello spettacolo che l’ha sempre affascinata iniziando dal mondo della moda. Nel 2010 ha preso parte alle selezioni per Miss Italia conquistando la fascia di Miss Sicilia classificandosi poi nei primi dieci posti tra le Miss nazionali. Dalla passerella al maxi schermo e alla tv il passo è stato breve tant’è che ha preso parte a Squadra antimafia – Il ritorno del boss. Nella sua vita privata non si dedica solo a Samuel Peron e all’attività fisica, ma da buona meridionale sa destreggiarsi ai fornelli, il suo piatto preferito? La parmigiana.



