Tania Bambaci, fidanzata Samuel Peron/ Dalla crisi ai progetti di matrimonio

Tania Bambaci: la ex miss fidanzata con il ballerino

Tania Bambaci è legata da quasi dieci anni con il ballerino Samuel Peron. Originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, un paese in provincia di Messina, Tania ha iniziato la sua carriera di modella nel 2010, quando è stata eletta Miss Sicilia e nello stesso anno ha partecipato a Miss Italia, classificandosi tra le prime 10. Nel 2011 ha vinto anche il concorso internazionale Miss Regina d’Europa. L’amore tra Samuel Peron e Tania Bambaci è nato nove anni fa: “Lui ha avuto un colpo di fulmine mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè”, aveva raccontato la futura signora Peron in una intervista a Vieni da me, ha racconto la modella a Vieni da me. Nell’estate 2019 i due hanno vissuto una crisi, poi rientrata: “C’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto”.

Tania Bambaci e Samuel Peron si sposano?

Tania Bambaci e Samuel Peron stanno insieme da quasi dieci anni e hanno vissuto insieme i vari lockdwon dettatati dalla pandemia: “Io e Tania stiamo insieme da otto anni e il lockdown, tutto sommato, lo abbia superato bene. Quasi, ci siamo divertiti”, ha raccontato lo scorso anno il ballerino a Vanity Fair. I due hanno ormai maturato la decisione di sposarsi e sembravano doversi sposare a giugno 2021, ma al momento i due non sono ancora convolati a nozze: “Pandemia permettendo, l’idea è di sposarci d’estate in Sicilia, la sua terra… Io comunque lo ribadisco: non faccio più progetti. Quest’ultimo anno mi ha insegnato ad adattarmi a quello che viene”, ha confessato Peron. In una recente intervista al settimanale Nuovo, il ballerino ha ammesso: “Anche noi ovviamente abbiamo le nostre discussioni, ma ci basta sederci l’uno di fronte all’altra, guardarci negli occhi e ragionare per venire a capo di ogni problema…”.

