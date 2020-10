Tania Cagnotto incinta: “È una femmina”/ “Stefano Parolin sarà beato tra le donne!”

“Ed è di nuovo femmina!” Così Tania Cagnotto annuncia su Instagram che il bebè in arrivo sarà ancora una bambina. La campionessa italiana di tuffi ha deciso di dare il lieto annuncio con una bellissima foto che la vede al fianco di Maya, sua figlia, che imita la mamma che si tocca il pancino che porta in grembo la sua sorellina. “Ma chi ha la pancia più grande?” chiede, scherzando, la Cagnotto, che fa dell’ironia anche sul papà – Stefano Parolin – che è destinato ad essere ‘beato tra le donne’. Il lieto annuncio ha scatenato i commenti entusiasti dei fan della tuffatrice e c’è chi le ha fatto notare: “Meglio così: si faranno compagnia come nessuna amica potrebbe mai e due sorelle insieme sono imbattibili”.

Tania Cagnotto incinta della seconda figlia: il ritiro dalle gare

Ricordiamo che Tania Cagnotto ha annunciato di essere incinta del secondo figlio lo scorso agosto. In quell’occasione la campionessa ha annunciato anche il suo ritiro dalle gare. “Questa volta ho scelto la vita,la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta” ha scritto la Cagnotto su Instagram. Per poi ammettere che: “So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me.” Ciò che ha la priorità adesso è la sua famiglia.





