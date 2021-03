Tania e Romina, mamma e sorella Claudia Gerini/ “A casa sempre protagonista”

C’è una bellissima sorpresa per Claudia Gerini a Canzone Segreta: quasi tutti i suoi cari sono sul palco dello show di Rai 1 per regalarle un momento divertente ma anche toccante. C’è sua sorella, Romina, che prima di andare in scena svela qualche momento del loro passato. “La musica noi la sentivamo tantissimo insieme e la nostra canzone preferita era ‘Figli delle stelle’ di Alan Sorrenti”, ha raccontato Romina, per poi lanciare la frecciatina una volta sul palco con Claudia “Lei era sempre la protagonista, anche da piccola”. L’attrice, d’altronde, conferma: “È vero, sono stata un filino sempre al centro dell’attenzione, ero quella che voleva cantare, dire la poesia per prima…” scherza l’attrice. Non c’è sul palco la mamma delle due donne, la signora Tania. Sicuramente avrà assistito alla bellissima ‘reunion’ da casa. Sul palco, d’altronde, c’erano anche i nipoti, le bellissime figlie di Claudia Gerini e non solo. Un momento davvero indimenticabile per la nota attrice.

CARLO VERDONE/ Il legame con Claudia Gerini: “Un amore che va avanti da anni”

LEGGI ANCHE:

Simon Clementi, compagno Claudia Gerini/ Lei: "è un papà molto attento"Simon Clementi, compagno Claudia Gerini/ Lei: "Sposarsi? Ora non è il caso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA