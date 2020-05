Tania Garribba/ La Satnei de “Il primo re” (David di Donatello 2020)

Pubblicità

Tra le cinque attrici pronte a contendere la statuetta di miglior attrice non protagonista a Valeria Golino ai David di Donatello 2020, c’è anche Tania Garribba. Per lungo tempo protagonista di diversi rifacimenti italiani di opere teatrali anglosassoni, la Garriba ha ottenuto le luci della ribalta grazie alla sua partecipazione al film ”Il Primo Re”. A fianco di Alessandro Borghi, nei panni del protagonista, l’attrice napoletana ha interpretato la vestale Satnei, dando ottima prova sul set malgrado l’ostacolo della recitazione in proto-latino. Si tratta della prima nomination in assoluto ricevuta dall’attrice in carriera. L’interprete, intervistata da Parole a colori, ha confessato: “Sul set mi sentivo un po’ un’ aliena, a volte mi mancava il vocabolario per interpretare le indicazioni. Alessandro ad esempio è sempre stato molto generoso anche nell’aiutarmi a orientarmi e mi sono sentita accolta da tutta questa banda di maschi”.

TANIA GARRIBBA CANDIDATA AI DAVID DI DONATELLO 2020

Parlando del ruolo assegnatole dal regista Matteo Rovere, Tania Garribba ha dichiarato: ”Ciò che mi ha piaceva del personaggio di Satnei è che non ricalcava lo stereotipo classico della vestale protettiva e passivamente aderente alla propria funzione”. ” Satnei accetta – continua l’attrice – esercitando il suo ruolo di intermediario tra umano e divino, ma lo subisce anche, consapevolmente, malgrado se stessa”. Dopo gli ultimi lavori a teatro, tra i quali ricordiamo ” When the rain stops falling” dell’australiano Andrew Bowell e riadattato per la prima volta in lingua italiana, ora l’attrice si sarebbe dovuta dedicare alle riprese di ” Settimo cielo”, con la regia firmata da Giorgina Pi. Il tutto però è stato posticipato a data da destinarsi. Della vita privata di Tania Garriba si conosce ben poco, con l’attrice che fin qui è riuscita a dribblare le insistenze del gossip e non far sapere nulla sulle sue attuali relazioni sentimentali.



