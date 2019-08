Tania Paganoni, ex moglie di Jimmy Ghione/ “Sono stanca e non devo spiegare niente!”

Dopo le polemiche dei giorni scorsi Tania Paganoni, ex moglie di Jimmy Ghione, ha preso la parola sui social per dire la sua in risposta a tutti coloro che chiedono ancora spiegazioni e che vogliono capire cosa è successo davvero tra loro in queste settimane. Le risposte della Paganoni, però, potrebbero non essere molto esaustive, almeno non per coloro che cercano lo scoop e il gossip ad ogni costo. Ad alzare un polverone sulla questione sono stati i diretti interessati e, in primo luogo, proprio l’inviato di Striscia la Notizia rivelando di aver sofferto molto quando la moglie lo ha lasciato. In realtà poi la stessa Tania ha preso la parola sul settimanale Oggi ha confermato la cosa dicendo anche che lei non ha sofferto di meno anche se la decisione è arrivata proprio da lei “dopo aver messo a fuoco la crisi che già c’era”. In realtà si è parlato spesso di tradimento e di scappatelle ma lei continua a negare parlando solo di amore finito, niente di più.

TANIA PAGANONI SBOTTA SUI SOCIAL

Gli stesso pettegolezzi sono tornati in ballo oggi, tre anni dopo l’addio e la fine del loro matrimonio, e così Tania Paganoni si ritrova a dover rispondere alle stesse polemiche e questa volta senza mezzi termini, usando i social: “Veramente io non ho mai straparlato perché delle mie scelte devo rendere conto solo ai miei figli e so di non dover spiegare nulla ai miei amici. Io non sono un personaggio pubblico e cerco di vivere la mia vita con discrezione, ma non ho nulla da nascondere”. Con queste parole la bella Tania risponde alle accuse dei giorni scorsi lasciando intendere che forse sia proprio l’ex marito ad aver parlato un po’ troppo riguardo la loro situazione. In un altro post, sempre nelle storie Instagram, la Paganoni ha rilanciato: “Sono stanca di venire attaccata ma vado avanti per la mia strada”. Il gossip si fermerà a questo punto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA