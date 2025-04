Dal trampolino di lancio grazie alla vittoria a Miss Italia nel 2000 alla conduzione televisiva, passando per una piacevole parentesi da attrice; Tania Zamparo è la dimostrazione di quanto sia possibile, con dedizione e talento, reinventarsi e cimentarsi con successo in diversi ambiti riguardanti il mondo dello spettacolo. Oggi è più lontana dalla luce dei riflettori, maggiormente concentrata sulla famiglia ed altre attività; resta però un percorso professionale importante tra piccolo e grande schermo.

Miriam Galluccio, chi è la fidanzata di LDA/ Zero ostentazioni ma amore solido

Come anticipato, nel 2000 ha conquistato la vittoria nel concorso di bellezza per antonomasia: Miss Italia. Per Tania Zamparo si sono poi spalancate le porte del mondo dello spettacolo, prima come conduttrice e poi come attrice. Molti ricorderanno anche la sua partecipazione in una fiction di assoluto successo, Don Matteo; oltre ad interpretazioni per pellicole come ‘Colori’ e ‘Senti chi pensa’.

Viola Valentino, chi è marito Francesco Mango? / "Ecco perchè ci sposiamo per la seconda volta"

Tania Zamparo, dalla malattia a 17 anni all’amore per suo marito Gianluigi Pacini Battaglia

Prima di costruire la carriera di spicco vissuta da protagonista, Tania Zamparo ha dovuto far fronte ad un momento difficile alle prese con la malattia. A soli 17 anni lo spettro dell’anoressia si è abbattuto su di lei; un percorso lungo e tortuoso che si è concluso 5 anni dopo. “Da una dieta la situazione mi è sfuggita…”, dal proposito di perdere peso al non rendersi conto della patologia che in realtà la attanagliava; con l’aiuto dei medici e dell’amore della sua famiglia ha però presto ritrovato se stessa: “Passo dopo passo tutto si è sistemato” e, arrivata a 22 anni, ha raccontato con fierezza di non essere più caduta nel turbinio dei disturbi alimentari.

Carmela Barbato, chi è mamma di LDA ed ex moglie di Gigi D’Alessio: perchè si sono lasciati?/ “Con la fama…”

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Tania Zamparo? L’ex Miss Italia è sempre stata molto discreta a proposito della sua vita sentimentale ma sappiamo che da diversi anni vive una splendida liaison con un noto manager di origini svizzere. Il suo nome è Gianluigi Pacini Battaglia, suo marito dal 2013 e con il quale ha costruito nel tempo una splendida famiglia impreziosita da 2 figli: Francesco e Gabriele.