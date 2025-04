La puntata odierna de La Vola Buona è stata dedicata al tema delle diete, sempre più varie e talvolta rischiose, con un focus su alcuni volti noti del mondo dello spettacolo che sono riusciti a perdere peso con diversi espedienti. Non manca l’attenzione su malattie severe legate a disturbi alimentari, come testimoniato dal toccante racconto di Tania Zamparo – ex Miss Italia – che da giovanissima ha dovuto affrontare il calvario dell’anoressia.

Il racconto di Tania Zamparo a proposito della malattia – anoressia – parte dalla scelta di optare per un dieta ‘fai da te’, giusto per perdere quelle rotondità che da adolescente non vedeva bene per il suo corpo. Da qui la situazione si è aggravata, sfuggendole di mano e sfuggendo appunto nei disturbi alimentari, in particolare l’anoressia. “Era diventata una fissazione… Sono passata dai 64 ai 48kg, avevo sviluppato dei disturbi alimentari, ero in anoressia. Come ne sono uscita? E’ stato un periodo molto difficile, ora ne sono totalmente uscita; è stata la voglia di stare bene, la voglia di capire cosa stesse succedendo”.

Tania Zamparo a La Volta Buona: “Riconoscere di avere un problema è il primo passo per farcela…”

Fortunatamente Tania Zamparo – come raccontato a La Volta Buona – è riuscita a superare quel momento difficile: “ Il primo passo è ammettere a sé stessa di avere un problema; l’ho capito quando mi sono resa conto che la mia quotidianità era un inferno, non riuscivo nemmeno a fare le scale”. Anche i genitori sono stati in apprensione per le sue condizioni di salute ma è stata importante per l’ex Miss Italia concentrarsi sulla sua voglia di farcela: “I miei genitori erano molto preoccupati, quello che mi ha dato la forza è stato innanzitutto la consapevolezza della malattia e mi sono chiesta cosa c’era che non andava, perchè ero arrivata a quel punto… Non funzionava il fatto che fossi una perfezionista, una persona che non si dava mai pace; trovavo difetti dappertutto, non mi volevo bene e non ero contenta del mio rapporto con gli altri a causa della timidezza”.