Quattro suore sono morte in un incidente stradale in Tanzania: tra loro c'è anche la 63enne napoletana Nerina De Simone

È una vera e propria tragedia che ha scosso profondamente la Congregazione delle suore carmelitane che ha sede nel Lazio e che hanno dovuto dire improvvisamente addio a quattro sorelle, morte in un’incidente stradale mentre si trovavano in missione in Tanzania, precisamente nei pressi di Mwanza: una notizia confermata dalla stessa Congregazione, dal Vescovo Salvatore Rumeo e – più tardi – anche dalla Farnesina che sta seguendo attentamente gli sviluppi per capire cosa sia successo.

Omicidio Pierina Paganelli, Ezio Denti/ "Louis Dassilva, Manuela e Loris Bianchi tre bugiardi. Io so cose..."

Stando alle primissime informazioni, si è riusciti solamente a scoprire che le quattro suore stavano viaggiando su di un fuoristrada con un’altra suora e l’autista con l’intento di raggiungere il locale aeroporto e tornare in Italia visto che proprio oggi si era chiusa la loro missione umanitaria: per ragioni non ancora chiarite – anche se sembra si sia trattato di un’invasione di corsia – un mezzo pesante ha centrato la loro auto, uccidendo sul colpo le quattro sorelle e l’autista; mentre è ferita gravemente la quinta suora che si trovava sul mezzo.

Inchiesta urbanistica: nominati altri tre PM/ Aperti fascicoli anche per il "Syre" e il "Nest"

Chi sono le quattro suore morte in Tanzania: tra loro c’è anche la napoletana 63enne Nerina De Simone

Tra le quattro suore morte nello schianto c’era anche – ha confermato la Farnesina – l’italiana Nerina De Simone, 63enne e nata a Napoli, da tempo nella congregazione missionaria laziale; mentre le altre tre vittime sono la superiore generale 63enne Lilian Kapongo – tanzaniana ma da parecchio tempo stabilitasi a Roma e le keniote Damaris Matheka e Stellamaris Muthini, la prima 51enne e la seconda 48enne; mentre non è stata resa nota l’identità dell’autista che le stava accompagnando in aeroporto.

"Minori violenti perché mancano modelli positivi"/ Imperato: "Fanno parte di gruppi jihadisti e nazisti"

Messaggi di cordoglio per la morte delle quattro suore sono arrivare da diverse parti della società, partendo dal sindaco di Castellammare di Stabia – in cui era nata la suora italiana – che ha portato alla congregazione il pensiero dell’intera città “in questo momento così triste”, passando per monsignor Rumeo che ha parlato di “grande sofferenza; arrivando fino allo stesso ordine carmelitano che ha descritto suor Nerina De Simone come una persona “con una cultura variopinta e riusciva a parlare di qualunque cosa”, con suor Monica Muccio che si è detta troppo “sconvolta” dall’accaduto per poterne parlare.