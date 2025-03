A distanza di poche settimane dalla fine di questa polemica edizione del Grande Fratello, Striscia la Notizia ha deciso di consegnare un Tapiro D’Oro ad Alfonso Signorini. Da mesi, in realtà, il GF è al centro di accesi dibattiti a causa di violazioni del regolamento con inaspettati ripescaggi, televoti influenzati da fandom accaniti e, infine, per il comportamento di Lorenzo Spolverato. Negli ultimi giorni, però, la situazione sembra aver raggiunto il limite, al punto che il Codacons ha deciso di scrivere una lettera aperta all’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, parlando di un programma ai “limiti della dignità umana”.

A questo punto, Valerio Staffelli non ha potuto fare a meno di raggiungere il presentatore del reality per sapere la sua opinione su tutto ciò che sta accadendo. Ebbene, Signorini ha sorpreso tutti confessando di essere d’accordo con le lamentele del pubblico. Secondo lui, infatti, Lorenzo avrebbe meritato la squalifica già da tempo. Tuttavia, sembra che il team di produzione del programma abbia scelto di tenerlo nella Casa, probabilmente perché ritenuto funzionale alle dinamiche del gioco.

Alfonso Signorini senza filtri su Lorenzo Spolverato e i televoti del Grande Fratello: cos’ha detto

“Se fosse per me l’avrei buttato fuori con un calcio nel sedere”, con queste parole Alfonso Signorini ha detto la sua opinione sul controverso percorso di Lorenzo Spolverato nella Casa più spiata d’Italia. Non solo, il conduttore ha anche ammesso di preferire concorrenti come Iago Garcia e Stefania Orlando rispetto a Lorenzo, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Tuttavia, lui non ha potere sui televoti, ormai dominati dai “fandom tossici che sostengono questi ragazzini”. A tal proposito, sono nate diverse polemiche anche riguardo ai numerosi voti che arrivano dai fan accaniti, che finiscono per sovrastare l’opinione del pubblico generalista.

Ebbene, Alfonso ha sottolineato che il problema non è il suo, ma dell’azienda e del gruppo autoriale del GF. Difatti, ha spiegato che preferirebbe eliminare il voto social, tornando al sistema basato esclusivamente sugli SMS, così da dar voce anche agli spettatori tradizionali. Infine, ha detto la sua sul discusso ripescaggio di Helena Prestes e Jessica Morlacchi, rientrate nella Casa dopo il bollitore-gate. A sorpresa, Signorini ha ammesso che lui era contrario e che, se fosse dipeso da lui, le avrebbe mandate fuori senza pensarci due volte.