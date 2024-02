Tapiro ad Amadeus: “Multa alla Rai? Che sarà mai”/ Pubblicità occulta di Instagram con Chiara Ferragni

Tapiro per Amadeus dopo la multa ricevuta dalla Rai, di 175 mila euro, a causa della pubblicità occulta a Sanremo 2023. “Vediamo se li dovrò pagare io, che sarà mai pagare 175 mila euro…?” ha scherzato il conduttore con Valerio Staffelli. Il servizio completo andrà in onda su Canale 5 alle 20.35 nel tg satirico Striscia la Notizia. Il presentatore, pronto a intrattenere il pubblico anche nell’edizione 2024, ha proseguito: “Però ne ha incassati tanti la Rai grazie al Festival e grazie alla pubblicità, data anche dai social”.

La multa alla Rai è stata inflitta per pubblicità occulta. Una sanzione da 175mila euro, per mano dell’Agcom, per aver promosso “occultamente” Instagram durante il Festival di Sanremo dell’anno scorso. Proprio oggi è atteso l’inizio della 74esima edizione: alla vigilia del “fischio d’inizio”, il Tar del Lazio ha confermato la multa e ha trasmesso gli atti alla Corte dei Conti. A renderlo noto è il Codacons, presente nel giudizio a tutela della categoria degli utenti.

Multa da 150mila euro, Codacons: “La paghi Chiara Ferragni con Amadeus”

“Il Tar ha sottolineato in particolare il ruolo svolto nella vicenda da Chiara Ferragni, influencer che identifica la propria popolarità proprio con il social network Instagram”, ha evidenziato il Codacons. L’associazione dei consumatori ha poi annunciato “un esposto alla magistratura contabile affinché siano chiamati a rispondere delle condotte illecite confermate dal Tar sia Chiara Ferragni, sia Amadeus, considerato che la sanzione sarà pagata dalla rete di Stato e quindi dai cittadini che la finanziano attraverso il canone”.

Inoltre il Codacons ha annunciato che diffiderà “Agcom e Antitrust ad avviare, come suggerito dal Tar nella sentenza odierna, un separato procedimento per pubblicità occulta contro Amadeus e Ferragni”. Al conduttore, il Codacons ha anche chiesto “alla luce della decisione del Tar e nel rispetto della Rai e dei telespettatori” di “astenersi stasera dal presentare il Festival di Sanremo”.











