Tapiro d’oro a Diletta Leotta/ Matrimonio saltato con Can Yaman? Lei nega: “È falso”

Tapiro d’oro per Diletta Leotta. La conduttrice è da settimane al centro del gossip per la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe subito una forte battuta d’arresto. Il settimanale Novella2000 ha infatti svelato che la storia tra i due sarebbe finita e per volontà della Leotta: “Pare che Diletta non sia andata oltre l’attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia. Si chiude così, per il più semplice e inattacabile dei motivi, la relazione che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall’inizio”, ha fatto sapere il direttore Roberto Alessi. Peccato che la versione della diretta interessata sia ben differente da questa. Valerio Staffelli, dopo le voci della rottura, ha raggiunto la Leotta con la sua ben nota statuetta dorata e ha chiesto così spiegazioni.

Messa alle strette dall’inviato di Striscia La Notizia, Diletta Leotta ha smentito le voci di crisi e di rottura con Can Yaman, ammettendo che il matrimonio di cui tanto si sta parlando di farà, ma non subito. “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. – ha ammesso la Leotta, per poi chiarire che – C’è solo da fare le cose con i tempi giusti.” Infine sulla chiusura del profilo Instagram di Can, ha spiegato: “Lui si è tolto dai social per questioni di business” e non, dunque, per le numerose critiche ricevute dall’attore per questa storia d’amore.

