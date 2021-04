Tapiro d’Oro ad Andrea Agnelli/ Flop Superlega, Striscia la Notizia “premia” il presidente Juventus

La vicenda della Superlega nata e naufragata in due giorni ha avuto come protagonista Andrea Agnelli, che per l’amaro epilogo della creatura voluta soprattutto da lui e dal presidente del Real Madrid Florentino Perez riceverà questa sera il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia: anzi, ad essere precisi il Tapiro d’Oro ad Andrea Agnelli è già stato consegnato ieri prima della partita Juventus Parma poi vinta 3-1 dai bianconeri, ma il servizio andrà in onda nella puntata odierna di Striscia la Notizia, come sempre dopo il Tg5 delle ore 20.00. Chissà come avrà reagito Andrea Agnelli alla presenza di Valerio Staffelli che gli consegnava il Tapiro d’Oro? Lo scopriremo appunto stasera, di certo però questi giorni sono amarissimi per Agnelli, identificato dal presidente Uefa Aleksander Ceferin come il “traditore e bugiardo” numero 1 in quanto nelle vesti di presidente Eca (l’associazione dei club europei) stava trattando con la Uefa la nuova versione della Champions League mentre in realtà era il principale promotore con Florentino Perez della nuova Superlega totalmente indipendente dalla Uefa e dalla Fifa.

SUPER TAPIRO D’ORO AD ANDREA AGNELLI PER IL FLOP DELLA SUPERLEGA

Considerato il flop della Superlega, crollata in appena un paio di giorni di fatto per il ritiro di quasi tutte le squadre che erano state annunciate partecipanti, per Andrea Agnelli saranno giorni difficili, perché ha perso moltissimo potere (ad esempio non è più presidente Eca) e si ipotizza che possa essere messo in discussione anche il ruolo di presidente della Juventus. In tutto questo, saprà accettare con ironia il premio satirico oppure Andrea Agnelli reagirà male davanti alla consegna del Tapiro d’Oro? Anzi, siccome il progetto era quello della Superlega, Agnelli ha ricevuto un Supertapiro gigante, come si vede dalle immagini di preview già diffuse e come si legge nell’annuncio da parte di Striscia la Notizia, che ironizza così: “In attesa di vincere la fantomatica Super League, la Juventus si aggiudica un trofeo decisamente più prestigioso: il Tapiro d’Oro gigante di Striscia la Notizia”, rendendo noto che Valerio Staffelli ha consegnato il premio fuori dallo Stadium “dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dal presidente bianconero Andrea Agnelli”.

