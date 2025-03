Ingegno, acume, spirito di sopravvivenza e coraggio; servirà tutto questo e forse molto altro ai concorrenti di Pechino Express 2025 in vista delle tappe della quarta puntata che andrà in onda questa sera – 27 marzo 2025 – come sempre su Sky Uno. Per le prime 3 uscite abbiamo visto le coppie alle prese con le fattezze urbanistiche e naturali delle Filippine: il Paese orientale è stato il baricentro di tutte le prime tappe toccante dai protagonisti ma, per la quarta puntata, fari puntati sulla Thailandia.

Quali sono le tappe Pechino Express 2025 per la quarta puntata di oggi, 27 marzo 2025? La risposta non può che alimentare la curiosità degli appassionati dato che i concorrenti ci si cimenteranno che il percorso più lungo di tutta l’edizione, anche considerando le prossime avventure che scopriremo nelle settimane a seguire. Le coppie dovranno infatti cimentarsi con un tragitto di oltre 400 km; una vera e propria traversata con numerose tappe necessarie e obbligate al fine di scongiurare l’eliminazione.

450 km verso il Tappeto Rosso: le tappe Pechino Express 2025 in Thailandia per la quarta puntata

Nel merito della tappe Pechino Express 2025 per la quarta puntata – 27 marzo 2025 – si parte da Khon Kaen, una delle città più caratteristiche della Thailandia oltre ad essere tra le metropoli del Paese. L’obiettivo sarà quello di raggiungere lo step successivo, ovvero le colline di Khek Noi: qui le coppie potranno mettere le mani sul Libro Rosso cimentandosi poi nella prova immunità che come sempre è il privilegio più ambito per i concorrenti ma solo in tre potranno gareggiare per evitare di netto il rischio eliminazione.

Proseguendo con il racconto delle tappe Pechino Express 2025 – quarta puntata, 27 marzo 2025 – si viaggia verso Phitsanulok: qui le coppie scopriranno se si tratterà se si tratta di una tappa eliminatoria oppure no. Solo la busta nera di Costantino della Gherardesca, dal Tappeto Rosso, conosce la verità e ben presto sapremo quale sarà il destino dei concorrenti dopo questo cammino tra le bellezze thailandesi di ben 450 km.