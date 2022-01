Tar, sì al ricorso “medici ok a cure domiciliari”/ Per Covid “non solo vigile attesa”

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comitato cure domiciliari contro il Ministero della Salute, che aveva disposto all’Aifa delle linee guida ben definite per i medici di base in caso di positività al Covid-19 di uno dei propri pazienti. Esse, come ricostruito da Tgcom24, prevedevano che “nei primi giorni di malattia” questi ultimi venissero sottoposti “unicamente a ‘vigile attesa‘ e a somministrazione di antinfiammatorie paracetamolo” e ponevano l’indicazione di “non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per la malattia”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 GENNAIO/ +308 morti, tasso positivi -1,6%

Le suddette parti della normativa in questione, emessa il 26 aprile 2021, sono state dunque annullate. Ciò significa che i medici di base potranno decidere autonomamente la terapia da utilizzare sui pazienti affetti da Covid-19, senza limitarsi alla “vigile attesa” e alla Tachipirina. Il ricorso era stato firmato dal presidente e avvocato Erich Grimaldi e dall’avvocato Valentina Piraino.

Tamponi fai da te inizio-fine isolamento Emilia Romagna/ Come funziona dal 17 gennaio

Tar, sì al ricorso “medici ok a cure domiciliari”: la sentenza

I giudici del Tar, che ha accettato il ricorso del Comitato cure domiciliari contro il Covid-19, hanno ritenuto, come riportato da Tgcom24, che il contenuto della nota del Ministero della Salute “contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale imponendo, anzi impedendo, l’utilizzo di terapie eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia come avviene per ogni attività terapeutica”.

Una vera e propria vittoria per il presidente e avvocato Erich Grimaldi: “Finalmente un punto fermo a una battaglia che portiamo avanti da due anni, è la fine della vigile attesa per dimostrare che le linee guida ministeriali fossero di fatto uno strumento per vincolare i medici di medicina generale alle eventuali responsabilità che derivano dalla scelta terapeutica. Il governo, andando a vincolare i medici, ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando la sanità territoriale, e portato al collasso il sistema ospedaliero, con le drammatiche conseguenze che migliaia di famiglie conoscono purtroppo molto bene”, ha detto.

Long Covid “Virus resta fino a 230 giorni dopo infezione”/ Studio: “Anche nel cuore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA