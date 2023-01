TAR sospende mensa a scuola/ Quartu Sant’Elena: bimbi senza cibo per un ricorso…

I bambini che vanno a scuola a Quartu Sant’Elena non godranno per due giorni del servizio mensa, dal momento che il TAR Sardegna (Tribunale Amministrativo Regionale) ha emesso un decreto urgente, a firma del suo presidente, con cui ha decretato lo stop alla somministrazione dei pasti nelle scuole cittadine nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2023. Le ragioni di tale provvedimento sono da ricercare in una problematica di natura… burocratica: gli studenti resteranno senza pranzo per via di un’istanza, pervenuta la sera del 5 gennaio 2023, presentata da un’azienda concorrente esclusa dalla gara d’appalto.

Il servizio di mensa a scuola a Quartu Sant’Elena è stato assegnato nei mesi precedenti a Compass Group Italia SpA e Catering Più Srl e il provvedimento di sospensione del TAR Sardegna, riporta “Casteddu online”, “è stato assunto nella forma di misura cautelare ‘ante causam’, senza che l’amministrazione comunale abbia potuto esporre le proprie ragioni”.

TAR SOSPENDE MENSA A SCUOLA A QUARTU SANT’ELENA: STOP PRANZI PER DUE GIORNI

L’amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena, nel frattempo, si è detta “assolutamente certa del proprio buon operato, e, rappresentata dall’avvocato Mauro Tronci, è fiduciosa che il prossimo martedì 10 gennaio potrà rappresentare innanzi al presidente del TAR tutte le sue valide ragioni per l’avvio del nuovo e tanto atteso servizio mensa” a scuola.

La nota stampa emessa in queste ore dal Comune di Quartu Sant’Elena circa la sospensione del servizio mensa è stata pubblicata da “Casteddu online”: “L’amministrazione esprime anche apprezzamento nei confronti del presidente del TAR, che ha mostrato grande sensibilità nel sospendere il servizio per due soli giorni e nel convocare nel più breve tempo possibile l’amministrazione medesima, che potrà così esporre le proprie ragioni. L’amministrazione si riserva, inoltre, di richiedere in giudizio la responsabilità aggravata nei confronti della ditta ricorrente”.

