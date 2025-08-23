Chi è Tära, giovane artista italo-palestinese? Nata in Italia, i genitori sono arabi: lei coniuga nella musica le sue radici e il suo presente

Tära, chi è: canta le sue origini

Tra le voci più interessanti del panorama culturale attuale c’è quella di Tära. La giovane artista originaria di Cassino, in provincia di Frosinone, è nata da genitori palestinesi. Come tanti suoi conterranei, la giovane artista non sta vivendo momenti semplici: le notizie che arrivano da Gaza sono spiazzanti e dolorose per tutti, a maggior ragione per chi, come lei, ha le proprie origini in quella terra di dolore e divisione. Nella musica di Tära non mancano, infatti, i riferimenti sia alle sue radici, che alla situazione che stanno vivendo tanti connazionali della sua famiglia.

Tära è nata e cresciuta in Italia, a Cassino, da una famiglia di origine palestinese. Appassionata di musica fin da bambina, ha trovato il modo di coniugare i diversi lati di sé nella scrittura: nei suoi testi, infatti, sono presenti in maniera insistente i riferimenti alla Palestina e alla situazione attualmente in corso nella sua terra d’origine, che lei non ha ancora mai visitato.

Tära, chi è: “Con le mie radici non ho ancora fatto pace”

Nel 2024 Tära si è presentata aX Factor e pur non vincendo, ha trovato il suo riscatto personale, avendo modo di far conoscere la sua musica. L’artista, che fa musica fin da bambina, nel 2022 si è dedicata al genere che davvero voleva fare. Poi, l’anno dopo, il primo singolo bilingue che unisce le sue radici arabe al suo presente italiano. Una scissione interiore che non sempre la giovane ha vissuto bene. A Cosmopolitan ha raccontato di aver a lungo vissuto “un conflitto con me stessa, con la mia identità. Con le mie origini, anche con il mio aspetto”. Ancora oggi, che si sta affermando nel mondo della musica, la cantante non sente di aver fatto pace con le sue origini, almeno non a pieno. La musica, però, la aiuterà a riuscirci.