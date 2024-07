Tara Gabrieletto choc: “Ho scoperto che il mio fidanzato ha fatto i provini per Uomini e Donne”/ Duro sfogo!

Brutta delusione d’amore per Tara Gabrieletto: “Ho scoperto che il mio attuale fidanzato sta facendo i provini per Uomini e Donne”

È un racconto che ha quasi dell’incredibile quello fatto da Tara Gabrieletto in un lungo sfogo social. Tutti la ricordano per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Cristian Gallella che l’ha scelta. I due si sono fidanzati e, qualche tempo dopo, sono diventati marito e moglie ma, cinque anni dopo il lieto evento, si sono detti definitivamente addio. Da qualche tempo Tara ha iniziato a frequentare un altro ragazzo che, ironia della sorte, ha scoperto essere intento a sostenere i provini proprio per Uomini e Donne mentre stava con lei.

Tara Gabrieletto ha iniziato spiegando la sua situazione sentimentale: “Sono due mesi e mezzo che questa persona sta sempre a casa mia fissa, ovviamente si litiga come tutte le coppie normali perché non siamo santi, ma discussioni normalissime. Nel mentre che stava sempre a casa mia, nel mio letto, viviamo come una coppia ma non solo in casa anche fuori, a cena fuori per mano, con altre coppie, foto, video e messaggi, ho veramente tutto…” Tutto, quindi, procede tra loro per il meglio fino a quando la verità viene a galla.

Tara Gabrieletto: “Ecco cos’ho fatto dopo la scoperta”

“Si parla di futuro insieme, convivenza, si dicono parole importanti soprattutto da parte sua. Io ero un po’ frenata perché il mio istinto non sbaglia mai. – ha proseguito Tara nel suo sfogo, svelando dunque che – La sera prima andava tutto bene, poi a cena se ne esce con: ‘Ho fatto più provini, l’ultimo è stato lunedì pomeriggio‘ per un programma del mio passato. A me cascano le braccia.”

Inizialmente Tara credeva fosse uno scherzo, ma ha poi compreso, dalla serietà delle parole del fidanzato, che fosse invece la verità: “Quindi io da gran signora mi sono alzata dal tavolo, ho pagato e me ne sono andata con il taxi. E la preoccupazione sue era di non dirla a nessuno sta cosa perché altrimenti la sua partecipazione salta.” Una partecipazione che ora è comunque a rischio, visto che Tara ha sottolineato di avere tutto il materiale disponibile per far uscire fuori la verità.

