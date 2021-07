Tara Gabrieletto “Cristian Gallella? Unico grande amore”/ “Tornare insieme? Sì se…”

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono tornati a seguirsi su Instagram, un gesto che ha inevitabilmente riacceso il gossip su un possibile ritorno di fiamma. Ma come stanno davvero le cose? Tara lo ha spiegato in diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. “Io e Cristian ci siamo sempre sentiti a prescindere, anche perché io ho i cani che sono anche i suoi e da quando sto facendo l’accademia ad orario continuato ho difficoltà a tornare a casa a gestirli. Quindi mi ha sempre dato una mano nella gestione dei cani.” ha spiegato la Gabrieletto. Messa di fronte alla domanda che tutti si pongono – se sia o meno ancora innamorata di Cristian – Tara ha allora ammesso: “Non lo chiamerei vecchio amore, per me è l’unico grande amore. Però si deve dare una svegliata!”

Tara Gabrieletto "Isola dei Famosi? Vedo tanta cattiveria"/ "Io concorrente? Sì!"

Tara Gabrieletto: “Tornare a vivere con Cristian? Prima dovremmo…”

Un chiaro appello a Cristian Gallella quello di Tara, che in diretta radio ha inoltre spiegato: “Se dovessi tornare con Cristian, tornerei prima all’interno delle mie mura di casa e sarei la prima a dirlo senza nessun tipo di problema, perché penso che ricostruire un rapporto è la cosa più difficile, perché è più facile chiudere e cambiare che capire e ricucire.” Ma c’è stato qualche passo da parte di Cristian? Tara ha rivelato di aver ricevuto un mazzo di rose rosse in accademia, “ma non so se era da parte sua, non c’era il biglietto”. Infine, sulla possibilità di tornare a vivere insieme sotto lo stesso tetto, Tara ha concluso: “Prima di tornare sotto lo stesso tetto ci sono dei punti da sistemare perché non abbiamo più 15 anni. Io comunque sono ancora sposata, la fede continuo a portarla.” Insomma, le premesse per un ritorno di fiamma ci sono tutte; come replicherà Cristian?

LEGGI ANCHE:

Tara Gabrieletto: "Dopo Cristian Gallella sono single"/ "Tv? Mi piacerebbe l'Isola!"CRISTINA INCORVAIA VS TARA GABRIELETTO PER CRISTIAN/ E lei "Ci sarà da divertirsi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA