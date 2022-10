Tara Gabrieletto: “Parteciperei al Grande Fratello Vip”/ “Conosco una concorrente…”

Tara Gabrieletto, ex volto di “Uomini e Donne” ed ex moglie di Cristian Gallella, conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi, è intervenuta in qualità di ospite (in collegamento audiovisivo) nel corso della diretta di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang e andata in onda nel primo pomeriggio della giornata di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022. Si è trattato di una chiacchierata estremamente rapida, in quanto per impegni professionali Tara Gabrieletto ha avuto modo di parlare soltanto per pochi minuti con lo studio capitolino della prima radiovisione d’Italia.

Tuttavia, questo lasso di tempo le è stato sufficiente per raccontare che in questo periodo sta lavorando tantissimo e si ritiene anche fortunata, perché “ho tantissimi clienti nel negozio di animali. Sono una toelettatrice, mi occupo di cani, gatti, conigli e maialini”. Insomma, un mestiere lontano anni luce dal mondo dello spettacolo, che tuttavia la giovane lascia intendere di non avere abbandonato in via definitiva…

TARA GABRIELETTO: “IO AL GRANDE FRATELLO VIP? NON MI DISPIACEREBBE”

Nel prosieguo della sua rapida comparsata a “Trends&Celebrities”, Tara Gabrieletto ha avuto anche modo di commentare in sintesi l’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality show iniziato nel mese di settembre su Canale 5 e che fino a questo momento non è stato troppo seguito dalla diretta interessata, che infatti ha detto: “Devo essere onesta, lo sto guardando pochissimo perché arrivo a casa alla sera tardi dopo il lavoro e sono distrutta, ma da quel poco che ho visto faccio così…”, ricorrendo a una gestualità da “velo pietoso”.

Fra i concorrenti attualmente presenti nella Casa del GF Vip Tara Gabrieletto ha affermato di conoscere Antonella Fiordelisi, mentre, quando le è stato domandato se vorrebbe entrare a fare parte del cast del reality, ha replicato: “Non mi dispiacerebbe, sono sincera, anche se non so quanto riuscirei a resistere”.











