Tara Gabrieletto: “Sprecato tempo con chi non meritava un c*zzo”/ “Quanti ‘ometti’…”

Tara Gabrieletto, a distanza di dieci anni dalla sua partecipazione a “Uomini e Donne”, continua a essere uno dei volti più popolari e apprezzati della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi e per lungo tempo è stata al centro del gossip e delle cronache rosa per la sua storia d’amore con Cristian Gallella, il tronista che la scelse. In queste ore, attraverso le sue storie su “Instagram”, Tara Gabrieletto ha pubblicato un lungo pensiero pro animali, più specificatamente pro cani, contenente tuttavia alcune frecciate indirizzate a destinatari umani non meglio precisati dalla diretta interessata, che da tempo ha abbandonato i riflettori.

Queste le frasi che campeggiano nella sua storia: “Scelgo loro perché non mi tradiranno mai. Scelgo loro perché non avranno mai la cattiveria per mentirti guardandoti negli occhi. Scelgo loro perché non diranno mai parole, ma faranno i fatti. Scelgo loro perché non ti faranno mai del male (fisico e mentale). Scelgo loro perché loro sono VERI, a differenza di tante persone che hanno finto per ANNI”.

TARA GABRIELETTO, FRECCIATE SUI SOCIAL: “QUANTI OMETTI!”

Aspetti che Tara Gabrieletto ha inteso approfondire con ulteriori concetti successivi a quelli esplicati nelle righe sopra riportate, quali ad esempio: “Scelgo loro perché tante persone non sanno portare rispetto. Scelgo loro perché sanno il significato della parola FAMIGLIA, a differenza di tanti ‘ometti’. Scelgo loro perché ho già sprecato troppo tempo con gente che non meritava un c*zzo dalla vita”.

Insomma, se da un lato si tratta di un elenco di complimenti destinati ai rappresentanti dell’universo a quattro zampe, dall’altro è impossibile non cogliere i molteplici riferimenti a soggetti non meglio esplicitati da Tara Gabrieletto, che, stando a quanto si evince dalle sue parole, le hanno arrecato profonde sofferenze e l’hanno fatta soffrire, illudendola. Adesso, la situazione pare essere cambiata, con l’ex protagonista di “Uomini e Donne” che si è rialzata dalle batoste subite, prendendosi cura dei suoi adorati cani.

