Taranto, fece ballare “Jerusalema” a marinai: prosciolta tenente/ “Finito un incubo”

Prosciolta la tenente di vascello che il 6 agosto 2020 si mise a ballare sulle note di “Jerusalema” al termine del giuramento dei cadetti della Scuola Allievi Sottufficiali di Taranto. Mentre nel piazzale gli allievi erano tutti sull’attenti, si presentò in uniforme bianca, sciabola e nastro azzurro per ballare la hit che all’epoca stava spopolando su Tik Tok. Poi l’ufficiale diede un ordine e tutti cominciarono a seguirla nel balletto. Il video uscì dalla caserma e diventò virale, raccogliendo milioni di visualizzazioni e imbarazzando la Marina Militare, che avviò un procedimento disciplinare.

La donna, dunque, finì indagata dalla Procura Militare di Napoli per disobbedienza continuata pluriaggravata, reato previsto dal codice penale militare di pace, in concorso con un sottufficiale che l’aveva coadiuvata. Nell’ultima udienza davanti al gup militare di Napoli, il pm ne chiese il rinvio a giudizio, ma il giudice ha deciso il non luogo a procedere per entrambi gli imputati, in quanto «il fatto non sussiste». La tenente di vascello è stata prosciolta con la formula più ampia per aver messo in piedi quel balletto.

IL LEGALE “GRANDE SODDISFAZIONE”

La giovane ufficiale della Marina Militare si oppose con un ricorso al Tar al procedimento disciplinare, ma nel frattempo la Procura Militare di Napoli aveva avviato un procedimento penale. Su richiesta difesa dall’avvocato Michela Scafetta, è arrivato il proscioglimento da disobbedienza continuata pluriaggravata, pertanto l’ufficiale è stata assolta. «Il gup ha restituito all’udienza preliminare la funzione propria di filtro rispetto al dibattimento. È difficile ottenere un non luogo a procedere in udienza preliminare. Quindi grande soddisfazione», il commento del legale della tenente di vascello ai nostri microfoni. «Il gup è stato tranciante: nessuna disobbedienza, il reato non esiste», ha dichiarato al Corriere della Sera l’avvocato Floriana De Donno, legale del sottufficiale. L’auspicio della difesa è che venga chiusa questa vicenda traumatizzante per una comandante che si è sempre mostrata entusiasta del proprio lavoro.

