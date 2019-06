Taranto, morto vigile del fuoco/ Travolto da portellone di un camion: aveva 54 anni

Un altro morto sul lavoro, questa volta a Taranto, e la vittima è un vigile del fuoco. Antonio Dell’Anna, di anni 54, è deceduto nella notte fra lunedì 10 e martedì 11 giugno, dopo essere intervenuto per una richiesta di soccorso in quel di San Giorgio Ionico, nella provincia tarantina (Puglia). La chiamata, come sottolinea l’edizione online di Repubblica, è giunta precisamente dal circolo ippico Horse club di Terra Jonica, alle ore mezzanotte e 57 minuti. Una volta giunti sul luogo, i pompieri si sono trovati di fronte un camion che trasportava balle di fieno, completamente avvolto dalle fiamme. Non si sa bene cosa sia successo, fatto sta che il povero Dell’Anna stava cercando di spegnere il fuoco quando il meccanismo levatoio del portellone del mezzo pesante ha ceduto, molto probabilmente a causa delle fiamme, travolgendo il povero 54enne.

TARANTO, MORTO VIGILE DEL FUOCO

Immediati i soccorsi sull’uomo, ma per il vigile del fuoco non vi è stato nulla da fare, morto pressoché sul colpo per via del tremendo impatto con il portellone del camion, dal peso di diversi quintali. Subito dopo il decesso sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico, della compagnia di Martina Franca e del reparto operativo del comando provinciale di Taranto, e nel contempo sono state avviate le indagini per comprendere le origini dell’incendio, quindi se dolose, ovvero qualcuno che ha appiccato volontariamente le fiamme, oppure colpose, magari per un gesto di imprudenza. Numerosi i messaggi di cordoglio nelle ultime ore all’indirizzo del povero pompiere morto mentre stava compiendo il suo dovere. Fra questi anche quello della Cgili dei Vigili del Fuoco, che attraverso la propria pagina ufficiale di Twitter ha scritto: «Ancora una vittima sul lavoro, ancora un vigile del fuoco, ancora un lavoratore da ricordare non per ciò che ha fatto ma per ciò che non farà più. Ciao Antonio».

