Taranto, vigili strattonano e immobilizzano corriere/ Video: era in divieto di sosta

In queste ore sta facendo particolare scalpore una notizia che arriva da Taranto, ripresa da alcuni cellulari e che sarebbe in pochissimo tempo rimbalzata su tutti i social. Nei brevi video si vede, infatti, un vigile urbano locale che trascina con forza un giovane corriere fuori dal suo furgone parcheggiato in divieto di sosta. Attimi di vera e propria tensione, con il ragazzo che grida disperato, tra “ahia”, “mi fai male” e “basta”, tanto da spingere alcuni comuni cittadini ad intervenire, mettendosi in mezzo, mentre il vigile di Taranto che appare assolutamente impassibile e indifferente.

Taranto: cosa è successo tra il corriere e i vigili urbani

Ricostruire questo tipo di vicende risulta essere spesso complesso, soprattutto per via dell’alto clamore mediatico che creano, che porta le persone a raccontare qualsiasi narrazione pur di avvalorare una tesi o un’altra. Il caso di Taranto, ovviamente, non sarebbe assolutamente da meno e va detto che la gran parte dei video che si trovano online risulta mancante dell’antefatto del diverbio tra il corriere in divieto di sosta e i vigili urbani intervenuti per fare, giustamente, il loro lavoro. Comunque, sulla vicenda il sindaco Rinaldo Melucci ha già promesso gli accertamenti del caso.

Da quanto si può capire i vigili urbani di Taranto erano intervenuti proprio per multare il giovane corriere, parcheggiato in divieto di sosta in corrispondenza di un attraversamento pedonale e di una rampa per disabili. Probabilmente lamentandosi o opponendosi, il ragazzo è stato strattonato giù dal suo veicolo, tra grida disperate e tentativi di divincolarsi. Ne è seguita una leggera colluttazione, in cui sono intervenuti anche altri due colleghi del vigile, al fine di calmare il ragazzo. Nei video si vede chiaramente che viene trascinato per qualche metro, con alcuni cittadini di Taranto che cercano di far calmare gli uomini in divisa, ma con scarsissimi risultati. Il giovane viene poi immobilizzato a terra, ricordando i tristi momenti del decesso di George Floyd, ma l’attenzione creata nei tarantini ha costretto gli uomini in divisa a far interrompere le registrazioni private. Il ragazzo comunque si sarebbe calmato, come si vede in un terzo video, permettendo di ammanettarlo e condurlo in centrale.

I video della colluttazione a Taranto

Ha parcheggiato il furgone sulle strisce pedonali, presumibilmente per effettuare una consegna più velocemente, ma quanto accaduto a Taranto a un corriere ha davvero dell’incredibile. pic.twitter.com/PRkyXxU8jM — 🅾️sservaMy👁️☮️🌈 (@OsservaMy) March 15, 2023

Taranto, il corriere lascia il furgone sulle strisce: strattonato fuori dal mezzo e immobilizzato dai vigili. I passanti lo difendono e filmano tutto pic.twitter.com/kd2grMeIFT — Giovanni Ranieri (@Giovann91620348) March 15, 2023













