TARI 2023/ Cambiamenti per Comuni e utenti: tutte le novità su pagamenti e gestione

Nel 2023 la TARI cambierà volto. Stando alle nuove disposizioni da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), i Comuni italiani avranno l’arduo compito di far più attenzione alla qualità del servizio di rifiuti.

Tutti oramai sappiamo – o meglio, chi vive in un appartamento in affitto o di proprietà – che la tassa sui rifiuti è un obbligo di Legge. Nel 2023 si affronteranno a tal proposito due novità: una per i Comuni e un’altra per gli utenti.

TARI 2023: cosa cambia per i Comuni italiani

La TARI nel 2023 dovrà subire un check più approfondito da parte dei Comuni italiani. Il loro compito saranno quello di accertarsi regolarità, continuità e sicurezza del servizio.

Mentre sotto l’aspetto contrattuale ecco cosa dovrà valere:

Gestione riguardo l’attivazione, modifiche o cessazione del servizio;

Gestione su eventuali informazioni, reclami e/o rettifica di importi addebitati;

Ritirare i rifiuti su chiamata;

Riparazione e risoluzione di disservizi riguardo le attrezzature per raccogliere i rifiuti a domicilio;

Periodicità e modalità di pagamento, rimborso di addebiti non dovuti e rateizzazione.

TARI 2023: cosa cambia per gli utenti

La TARI 2023 cambia anche per quel che riguarda gli utenti. Si tratta della possibilità vantaggiosa, di rateizzare ulteriormente il pagamento della tassa sui rifiuti.

Il piano straordinario per agevolare il pagamento prevede da parte del Comune, una rateizzazione riguardo alle rate con cifre minime di 100 euro, oppure qualora oltrepassassero il 30% rispetto al costo medio degli ultimi due anni.

Oltre al “requisito reddituale“, i destinati specifici sono i seguenti:

Chi ha beneficiato e continua a beneficiare del bonus sociale per le utenze domestiche (gas, settore elettrico e idrico). Per chi è in condizioni economiche difficili e disagiate, con i criteri valutati dal Comune italiano di competenza.

Cambiano anche le tempistiche di risposta per eventuali errori di ingiusti addebiti, che diventano massimo di 30 giorni. Il rimborso viene erogato entro e non oltre i 120 giorni.

