Tari a Milano 2022/ Quando si paga? Importi e scadenze

Quando si paga la tari a Milano nel 2022? Questa è la domanda o magari anche preoccupazione, dei cittadini meneghini che attendono la fine dell’anno per sapere le scadenze di questa imposta, che ricordiamo aver la finalità del corretto servizio di ritiro rifiuti.

In questo articolo vedremo gli importi e le scadenze previste per i residenti a Milano, perché la tari – per chi non lo sapesse – è una tassa che varia in base alle decisioni dei Comuni italiani. Questo vuol dire che ogni Comune, imposta delle date ultime di pagamento differente dal resto.

Quando si paga la tari a Milano nel 2022? Due soluzioni

Per chi si chiede quando si paga la tari a Milano nel 2022, è giusto far presente che il comune meneghino mette a disposizione del cittadino, due soluzioni: pagare in una soluzione, oppure in due tranche. In questo caso la scadenza cambierà.

Ecco le due opzioni:

Pagamento in una sola soluzione: la scadenza è fissata al 23 dicembre del 2022; Pagamento in due soluzioni: la prima scadenza è fissata al 9 dicembre del 2022, mentre la seconda scadenza il 31 gennaio del 2023.

Il pagamento dell’imposta dei rifiuti, va eseguito correttamente. Dunque per chi non lo sapesse, è importante accertarsi sul corretto pagamento della TARI.

Tari a Milano nel 2022: gli importi

Chiarita quando si paga la Tari a Milano, c’è una notizia piacevole per i cittadini milanesi. Il Comune di Milano ha proposto una riduzione per aiutare i residenti nel capoluogo lombardo, prevedendo:

Riduzione del 4% del costo della Tari in riferimento alle utenze domestiche; Riduzione del 3,5% del costo della Tari in merito alle utenze non domestiche.

La Tari va calcolata sulla base della superficie dell’immobile, del numero di persone presenti nel nucleo famigliare (dunque chi vi abita) e sulla quantità di rifiuti prodotti. In ogni caso, questa agevolazione sommata su una cifra più o meno grossa, dovrebbe fare la differenza.











