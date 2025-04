Recentemente la Giunta di Palazzo Marino ha approvato lo sconto sulla TARI per chi vive a Milano e valido per l’anno 2025. La riduzione prevede l’applicazione del 10% in meno rispetto a quanto versato l’anno precedente, mentre i lavoratori più giovani e gli studenti potranno godere di un ulteriore ribasso del 25%.

Lo sconto sulla tassa dei rifiuti non prevede l’applicazione sul totale, bensì soltanto sulla quota che varia influenzando la tariffa (che rappresenta comunque un grande aiuto economico). Le medesime condizioni ma in percentuale inferiore (pari al 3%) verrà concessa alle aziende oppure al 15% per le attività “più attente” allo smaltimento.

La TARI a Milano nel 2025 costerà il 10% in meno

Lo sconto applicato sulla TARI per chi vive a Milano e applicato al 2025 prevede una riduzione corrispondente al 10% rispetto all’anno precedente, 2024, mentre sale a poco più del 13% se si mette a paragone rispetto ai 4 anni precedenti al 2025.

Dal momento cui la Giunta del Comune meneghino ha approvato la proposta di ridurre il costo dell’imposta per i rifiuti, Emmanuel Conte, nonché assessore, ha provveduto a presentarla ufficialmente in Commissione di Bilancio, dove si attende l’ok definitivo del Consiglio territoriale.

Nel frattempo dalla Confcommercio di Monza e Brianza, Lodi e Milano giungono i primi apprezzamenti sulla decisione presentata dalla Giunta, il quale rappresenta un chiaro segno di solidarietà nei confronti delle famiglie e delle imprese milanesi.

L’apprezzamento è stato espresso più precisamente dal segretario generale della Confcommercio milanese, Marco Barbieri, secondo il quale questo primo passo sarebbe una vicinanza e un atto di solidarietà nei confronti – soprattutto – delle imprese che devono fare i conti con il pressing fiscale italiano.

Tagli importanti sulla tassa dei rifiuti

Restano pur sempre valide le misure di esenzione TARI nei confronti di coloro che soddisfano determinati requisiti. Quanto lo sconto applicabile agli immobili di Milano è coperto dal sufficiente gettito fiscale ricavato negli ultimi anni dal Comune meneghino.

Ma a poter favorire questa riduzione del costo della tassa dei rifiuti è anche il servizio sempre più efficiente del comune milanese, che avrebbe permesso indirettamente di poter garantire questo contributo significativo.