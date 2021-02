Tarocca una carta dei Pokemon/ Arrestato e condannato a 5 anni di galera

Un uomo è stato arrestato in Giappone, colpevole di aver venduto delle carte di Pokemon contraffatte. L’indiscrezione, decisamente curiosa, è riportata in queste ore da Bufale.net, e racconta la vicenda che ha come protagonista un giovane disoccupato di 23 anni, residente a Nagoya, che lo scorso mese di aprile è stato arrestato e condannato a 5 anni di galera per aver venduto un Sobble contraffatto ad un abitante di Kyoto, ad un prezzo di circa 42 dollari.

Dopo l’arresto si è scoperto che la pratica scorretta del 23enne di cui sopra era divenuta un’abitudine, al punto che lo stesso aveva guadagnato ben 11.000 dollari vendendo appunto Pokemon contraffatti. La notizia potrà far sorridere i più ma la Nintendo, e le autorità nipponiche, stanno combattendo da tempo contro questo fenomeno sempre più diffuso, visto che le card fake e appositamente modificate per rendere i famosi “mostriciattoli” più forti del normale, possono essere utilizzate online, ottenendo quindi dei vantaggi immeritati nei confronti degli avversari.

23ENNE ARRESTATO PER CARTA DI POKEMON CONTRAFFATTA: TUTTA “COLPA” DELL’UCA

Qualcuno, come sottolinea Bufale.net, potrà storcere il naso di fronte ai 5 anni di galera, giudicati forse un po’ troppi, ma alla base vi è l’Unfair Competition Act, una legge introdotta per combattere la concorrenza sleale e che punisce l’abuso di marchi e di proprietà altrui; è stata quindi concepita per contrastare la pirateria online attraverso l’uso di loghi, brand, marchi e via discorrendo, che non sono di proprietà. In Italia il reato non è “tanto di moda”, ma in Giappone è quasi una sorta di piaga ed è per questo che è punibile anche fino ad una multa di 48 mila dollari o eventualmente con la galera (nel peggiore dei casi tutti e due). Del resto la splendida nazione nipponica è decisamente un Paese a se stante, con abitudini e culture che per gli occidentali potrebbero essere bizzarre, ma non ovviamente per i residenti. In Giappone tutto ciò che riguarda l’aspetto ludico, quindi i videogiochi, ma anche i manga e i fumetti, sono un vero e proprio patrimonio da tutelare, ed è per questo che “chi si prende gioco dei giochi”, finisce in carcere…



