Taron Egerton è Elton John in Rocketman/ È lui a cantare le canzoni nel film

Rocketman, il film biografico sulla vita della rockstar Elton John, in onda questa sera su canale 5, ha portato a galla non solo il grande talento interpretativo dell’attore Taron Egerton che interpreta l’artista, ma anche il suo enorme talento canoro. Se, infatti, in Bohemian Rhapsody, le parti cantate erano affidate alla vera voce di Freddie Mercury, in Rocketman, la voce di Elton John è quella di Taron Egerton. E’ lui, infatti, a cantare davvero le canzone dell’artista inglese. Un talento canoro, quello dell’attore, che in pochi conoscevano e che, con il film Rocketman, ha fatto il giro del mondo. Un ruolo importante, dunque, quello che è stato affidato a Taron Egerton che, prima di calarsi nei panni di Elton John, aveva cantato il brano di Elton John dal titolo I’m Still Standing nel film d’animazione Sing.

Taron Egerton: in Rocketman un’interpretazione personale di Rocketman

Quella di Taron Egerton in Rocketman non è una semplice imitazione di Elton John che, con la sua musica, è stato la colonna sonora di tantissime generazioni. L’attore, calandosi nei panni di una delle più grandi star internazionali, ha provato a portare sul grande schermo l’uomo Elton, tirando fuori le sue fragilità, le sue emozioni, le sue paure e i suoi sogni. Il tutto è stato condito dalla staordiaria voce di Taron Egerton che è così stato l’autore di una grande interpretazione sia dal punto di vista interpretativo che musicale. Un ruolo importante, ma anche molto impegnativo per l’attore che, ricordando i giorni della lavorazione del film, ha detto: “Lavoravo tre ore al giorno, cinque giorni a settimana per otto settimane di preparazione, prima di andare sul set per suonare il pianoforte e cantare”.



