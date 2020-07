Tarquinia, africano balla nudo in strada/ Video: genitali in bella mostra tra le auto

Un uomo di colore balla completamente nudo alle 5 del mattino, probabilmente in stato di alterazione. Accade anche questo a Tarquina, come mostra un video che è diventato virale in questi giorni. L’uomo è stato immortalato mentre balla tra le auto che passano da diversi residenti della zona nei pressi della scuola di Luigi Dasti. Era mattina presto, ma evidentemente già svegli hanno ripreso la scena dell’uomo che indossa solo gli auricolari collegati ad uno smartphone per ascoltare musica. Lasciatosi andare al ritmo di ciò che stava ascoltando si è messo a ballare in strada. Peccato che fosse completamente nudo. Sono stati attimi di imbarazzo lungo via delle Rose, a ridosso del centro storico di Tarquinia. Incurante delle macchine che passavano, e delle persone che lo guardavano e riprendevano anche la scena, ha ballato per alcuni minuti prima di liberare il passaggio ed essere fermato. Pare infatti che poi siano intervenuti poi i carabinieri.

TARQUINIA, UOMO DI COLORE BALLA NUDO IN STRADA

Secondo quanto riportato da civonline, l’uomo di colore è stato bloccato e identificato dai carabinieri. Intanto il Comitato civico di Tarquinia ha deciso di aprire una riflessione su quanto accaduto. Il tema dell’incontro organizzato per martedì 21 luglio alle 21 è l’immigrazione, ma anche alla luce del recente video dell’uomo di colore che ha ballato nudo in mezzo alla strada. «Rimaniamo sbigottiti e preoccupati. Siamo consapevoli che ciò che è stato pubblicato non rappresenta la comunità tarquiniese, non rappresenta i tanti stranieri che vivono e lavorano regolarmente nella nostra cittadina», dichiarano dal comitato. D’altra parte, non vogliono neppure che Tarquinia diventi una cittadina allo sbando come altre. E quindi per promuovere l’integrazione e prevenire atti di razzismo nei confronti di chi vive in città rispettando le regole, vogliono quindi affrontare la vicenda in maniera decisamente più seria rispetto all’ironia che è stata usata sui social.





