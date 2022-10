Tartarughe ninja fuori dall’ombra/ Su Italia 1 torna l’action con Megan Fox

Tartarughe ninja fuori dall’ombra, film di Italia 1 diretto da Dave Green

Tartarughe ninja fuori dall’ombra è un film di genere azione, commedia e avventura prodotto nel 2016. Andrà in onda oggi, 15 ottobre 2022, su Italia 1 a partire dalle 23.15. La regia è stata affidata a Dave Green, che si è ispirato ai fumetti dall’omonimo titolo di Kevin Eastman e Peter Laird, mentre la sceneggiatura è curata da Josh Appelbaum, André Nemec e la produzione da Michael Bay, Andrew Form, Bradley Fuller, Scott Mednick e Galen Walker.

L'era glaciale 3 l'alba dei dinosauri/ Su Italia 1 il terzo capitolo della saga

Tra le case di produzione ci sono Gama Entertainment Partners, Nickelodeon Movies e Paramount Pictures. Il montaggio è stato eseguito da Jim May e Bob Ducsay, e le musiche scelte da Steve Jablonsky. I principali attori del film sono Pete Ploszek (Leonardo), Alan Ritchson (Raffaello), Jeremy Howard (Donatello), Noel Fisher (Michelangelo), Peter Donald Badalamenti II (Splinter), Megan Fox (April O’Neil), Stephen Amell (Casey Jones), Will Arnett (Vernon Fenwick) e tanti altri.

Ordinary love/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson e Lesley Manville

Tartarughe ninja fuori dall’ombra, la trama del film

Tartarughe ninja fuori dall’ombra è il sequel di Tartarughe Ninja, realizzato nel 2014. Un anno dopo la sconfitta del nemico malvagio Shredder, le tartarughe ninja si nascondono ancora al mondo, in quanto Splinter, il loro maestro, teme che gli individui non siano in grado di accettare la presenza di 4 animali mutanti. La giornalista April O’Neil sta indagando sulle mansioni del Clan del Piede, e sospetta che nelle loro malvagità possa essere coinvolto anche lo scienziato Baxter Stockman, grazie al quale viene attaccato il convoglio che trasporta Casey Jones.

Qualunquemente/ Su Rai 3 il film con Antonio Albanese

Le tartarughe vengono avvisate dalla giornalista e decidono di intervenire. Grazie a Stockman, Shredder fugge con uno strumento per il teletrasporto, ma finisce in una dimensione ignota, nella quale si allea col guerriero alieno Krang, che gli dà un mutageno con la promessa di un’alleanza scatenando il terrore su New York, dopo essersi riuniti insieme allo scienziato e aver aperto un portale tra le dimensioni. Le 4 tartarughe dovranno uscire dall’ombra per sconfiggere questa pericolosa alleanza, e la polizia della città scopre della loro esistenza durante la battaglia. Le forze di Shredder cercano i pezzi della macchina di Krang e ne recuperano due, mentre le tartarughe possiedono l’ultimo. Dopo una serie di peripezie le tartarughe rientrano a New York. Dopo che i due nemici hanno ricostruito la macchina di Krang, questi si tradiscono e Krang congela Shredder. Infine le tartarughe riescono a mandare Krang in un’altra dimensione, e vengono celebrate dalla polizia per il loro coraggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA