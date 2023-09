Tartarughe Ninja, Italia 1/ Avventura con Megan Fox e i supereroi mutanti, oggi, domenica 10 settembre 2023

Tartarughe Ninja, diretto da Jonathan Liebesman

Domenica 10 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,15, il film d’avventura del 2014 dal titolo Tartarughe Ninja.

La pellicola è diretta dal regista sudafricano Jonathan Liebesman, esperto del genere horror e fantasy con i suoi progetti come Al calare delle tenebre, Rings e La furia dei titani.

Le musiche hanno la firma del compositore Brian Tyler, autore delle colonne sonore di diversi film di successo come Iron Man 3 e Avengers: Age of Ultron, i due film di Sylvester Stallone John Rambo ed I mercenari – The Expendables, oltre che svariati capitoli della serie Fast and Furious.

Ad interpretare le 4 mitiche Tartarughe Ninja: Pete Ploszek, noto per il ruolo di Garrett Douglas nella serie drammatica soprannaturale di MTV Teen Wolf; Alan Ritchson, Aquaman nella serie televisiva Smallville; Jeremy Howard, apparso anche in Teenage Mutant Ninja Turtles e Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows; infine Noel Fisher, che aveva già collaborato con Howard nei due progetti legati alle Tartarughe Ninja. Nel cast c’è anche la bellissima Megan Fox, attrice e modella diventata famosa per molti film di fantascienza, ma non solo

La trama del film Tartarughe Ninja: una New York da salvare

Tartarughe Ninja narra una storia ambientata in una New York in cui gli uomini del Clan del Piede, guidati dal perfido Shredder (William Fichtner), seminano il terrore, tenendo sotto il proprio potere gli abitanti della Grande Mela.

Proprio qui vive April O’Neil (Megan Fox), una giovane e affascinante giornalista che ogni giorno continua ad indagare per riuscire a trovare le prove necessarie per incastrare gli uomini della banda criminale e permettere il loro arresto.

Durante le sue indagini, la ragazza viene presa come ostaggio, ma viene per fortuna messa in salvo da quattro misteriosi combattenti.

Dopo averli seguiti fino in cima a un enorme grattacielo April scopre che i giustizieri non sono esseri umani, bensì quattro tartarughe: le Tartarughe Ninja.

Quest’ultimi sono quattro fratelli figli di una mutazione genetica: il loro capo è Leonardo (Pete Ploszek), poi vi è il sagace Donatello (Jeremy Howard), l’indisciplinato Raffaello (Alan Ritchson), e il pasticcione Michelangelo (Noel Fisher).

April e le Tartarughe Ninja decidono così di unire le loro forze per scoprire finalmente il piano del Clan di criminali, riuscire a salvare la città e incastrare i terribili malviventi…











