Tartarughe Ninja/ Su Italia 1 il cartone diventa live action

Tartarughe Ninja, film di Italia 1 diretto da Jonathan Liebesman

Tartarughe Ninja va in onda oggi, sabato 8 ottobre 2022, a partire dalle ore 23.15 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e fantascienza prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2014 da Michael Bay e diretto da Jonathan Liebesman. Tra gli attori principali spiccano Pete Ploszek, Jeremy Howard, Danny Woodburn e Alan Ritchson. Il film oltre a essere una rivisitazione cinematografica del titolo omonimo realizzato nel 1990, è anche il prequel dell’episodio prodotto nel 2016 intitolato Fuori dall’ombra.

La storia è ispirata alla serie di fumetti della saga realizzata da K. Eastman. Dal punto di vista del riscontro nelle sale la pellicola ha superato tutti i pronostici totalizzando quasi 500 milioni di dollari a fronte di un budget contenuto per la realizzazione del progetto. Nonostante il successo al botteghino la critica del settore è stata molto più dura, come dimostrato dalle diverse candidature ai Razzie Awards del 2014, in particolare nelle categorie di peggior film, peggior attrice protagonista e peggior regista.

Tartarughe Ninja, la trama del film

Il film Tartarughe Ninja ha iniziato con una terribile azione criminale messa in atto da un gruppo di malviventi spietati chiamati Clan del Piede. Dopo una serie di disordini per la città di New York, una reporter di nome April cerca di mettersi sulle tracce dei malfattori per un reportage per un telegiornale locale.

Dopo essere riuscita a catturare immagini compromettenti su alcune azioni sconsiderate della banda rischia però la vita per poi essere messa in salvo da un personaggio sconosciuto che con fare fulmineo sgomina la banda e fugge via lasciando come traccia unicamente un simbolo giapponese. La ragazza ha perso tutto il materiale non può dimostrare ai suoi superiori ciò che ha visto con i propri occhi rischiando quasi di essere licenziata. Nel frattempo però il clan organizza un nuovo colpo scegliendo di prendere in ostaggio diverse persone al fine di attirare nuovamente la figura che aveva salvato April precedentemente.

Quest’ultima risultava tra le persone catturate ed era già pronta a filmare nuovamente l’intervento del suo salvatore. Questa volta però arrivano quattro figure incredibili che in poco tempo mettono fuori gioco i criminali e mettono in salvo tutti gli ostaggi. April filma tutto e segue le 4 creature che scopre essere degli esseri mutanti con delle sembianze di tartaruga, abili nella lotta e nelle arti marziali. Dopo una breve discussione una delle 4 tartarughe cancella il video realizzato da Aprile che viene definitivamente cacciata dal posto di lavoro dopo aver raccontato nuovamente invano tutto ciò che aveva vissuto. L’unica persona a dare il beneficio del dubbio ai racconti della ragazza era uno scienziato disposto a darle una mano per conoscere la storia dei 4 mutanti.

Ciò che la ragazza non poteva sapere è che lo studioso era in realtà collaboratore segreto del capo del Clan del Piede, ovvero Shredder. Attraverso un dispositivo localizzante il criminale riesce a scoprire il covo delle tartarughe mediante la posizione della ragazza che riesce ad essere salvata da Raffaello, uno dei 4 mutanti, mentre gli altri 3 insieme a capo Splinter vengono catturati. A questo punto i due scoprono che Sacks era in realtà complice del nemico e riescono ad ucciderlo prima che possa dare altre informazioni al capo del clan. A questo punto non resta che agire per mettere in salvo tutti gli altri che, con un’azione di squadra riescono a sventare i piani di Shredder uccidendolo.

